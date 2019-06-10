Самый дорогой советский фильм

По данным портала IMDb, бюджет этой ленты оценивается в 100 миллионов долларов в ценах 1967 года. Если перевести эту сумму на сегодняшние деньги, получится дороже чуть ли не в семь раз! Таким образом, советский художественный фильм режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" 1965-1967 годов считается самым дорогим в истории нашего кинематографа.

Четырехсерийная киноэпопея по роману Льва Толстого — одна из самых масштабных работ Бондарчука-старшего. Создание фильма заняло около шести лет (с 1961 по 1967 годы). Старания режиссера окупились: в 1969 году картина получила премии "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации лучший фильм на иностранном языке, а также главный приз Московского международного кинофестиваля 1965 года.

Первая серия была выпущена в премьерный показ 2805 копиями, что стало рекордом для советского кино. В общей сложности четыре серии посмотрело 135 миллионов зрителей и, по оценкам специалистов, они собрали в советском прокате около 58 миллионов рублей.