Кто заменит Железного человека 

Фильмы о приключения Тони Старка, он же Железный человек, за последние годы обогатили студию «Марвел». Но продюсеры уже решили, что история Старка подходит к концу: в последнем фильме Железный человек умрёт. Однако ему на смену придёт новый супергерой и, по всей вероятности, это будет женщина. Не место героини претендует Рири Уильямс, известная как Железное сердце. Планируется, что Железное сердце будет сражаться в команде с «Новыми мстителями» под командованием Капитана Марвел, тоже представительницы прекрасной половины.
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