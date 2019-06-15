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Декорации и реквизит в советском кино 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"
Интересные детали в любимых советских лентах.

Забавные вывески в фильме "Служебный роман"

1977
В здании, где разворачивается основное действие фильма, кроме статистической конторы располагаются такие организации, как НИИ Чего, Центральный резерв нежилых помещений, Главшерсть, Главбурение, Главкость.

Автомобильный номер на такси в фильме "Бриллиантовая рука"

1968
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Государственный номер бежевой "Волги" "28-70 ОГО" — бутафорский и сделан с юмором. Серия ОГ принадлежала Оренбургской области и дошла только до ОГЕ, а 28 рублей 70 копеек — цена бутылки водки до денежной реформы 1962 года. Кстати, а номер "Москвича" Шефа — "03-57 ШОЦ" — стоимость водки после планового падения цен.

Статуя Персея и Пегаса в фильмах "Служебный роман", "Бриллиантовая рука", "Ширли-мырли", "Мой ласковый и нежный зверь"

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма "Мой ласковый и нежный зверь"
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
Кадр из фильма "Служебный роман"
В картине "Бриллиантовая рука" Горбунков спрашивает в магазине такого же коня, "но без крыльев". В фильме "Мой ласковый и нежный зверь" Пегас украшает кабинет издателя, а в комедии "Ширли-мырли" скульптура красуется на свадьбе Шниперсона. Но настоящую известность конь получил после появления в фильме "Служебный роман". Герои собираются подарить эту скульптуру одному из своих сослуживцев, а пока планируют спрятать, чтобы "юбиляр раньше времени не обрадовался". Ее еле держит в лифте Новосельцев, а позже даже роняет на глазах у Людмилы Прокофьевны.
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