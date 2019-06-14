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Как пугали зрителей советские фильмы ужасов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Господин Оформитель»
Советский кинематограф ассоциируется у нас с искрометными комедиями и глубокими культовыми драмами. Однако, оказывается в СССР снимали и настоящие фильмы ужасов. Хорроры создавались в годы перестройки, в основном по сюжетам страшных историй Брюсова, Толстого и Грина. Картины, были новыми для отечественного кинематографа, но обладали своим «неповторимым странным стилем».

«Семья вурдалаков»

Страшный вампирский хоррор сняли по рассказу Алексея Толстого, однако на создателей картины обрушилась критика за плохую режиссуру и операторскую работу. Зрителей же завораживала атмосфера тотальной безысходности, а образы отечественных вампиров пугали не хуже их заграничных «коллег».
По сюжету журналист селится в деревенском доме, в котором накануне умирает глава семьи. Все шло неплохо, пока мертвый старик не возвращается за своим внуком.

«Господин Оформитель»

Картина снята по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль» и напоминает своеобразную историю доктора Франкенштейна. Талантливый художник-оформитель создает для витрины магазина идеальный манекен, который оживает и губит своего творца.
Картина получилось пугающей, но пришлась по нраву зрителям, отмечающим игру «демонически-гениального» Виктора Авилова, известного ролями графа Монте-Кристо и Воланда.

«Жажда страсти»

В главной роли образцового хоррора — Анастасия Вертинская, сыгравшая девушку, обвиненную в убийстве мужа. По сюжету картины ее душой завладели силы, разрушающие ее саму и всех вокруг. Кинолента была снята на основе рассказов Валерия Брюсова.

«Пьющие кровь»

Еще одна картина о советских вампирах написана по культовой готической повести «Упырь» Алексея Толстого. Главный герой влюбляется в девушку, чья бабушка оказывается вампиром. Женщина (Марина Влади) жаждет крови своей внучки, но спасти ее от темных сил сможет только возлюбленный.

«Люми»

Оказывается, даже рассказ о Красной Шапочке может стать настоящим ужасом. У создателей картины получилась жуткая история об оборотне, который раз в сто лет приходит к людям, чтобы совершить ритуальное убийство девочки. Однако, страшный сюжет решили украсить искрометным юмором в стиле советских культовых комедий.
Комментарии
Фильмы , Александр Грин , Валерий Брюсов , Марина Влади , Анастасия Вертинская , Виктор Авилов , Алексей Толстой
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