Как пугали зрителей советские фильмы ужасов

Советский кинематограф ассоциируется у нас с искрометными комедиями и глубокими культовыми драмами. Однако, оказывается в СССР снимали и настоящие фильмы ужасов. Хорроры создавались в годы перестройки, в основном по сюжетам страшных историй Брюсова, Толстого и Грина. Картины, были новыми для отечественного кинематографа, но обладали своим «неповторимым странным стилем».

«Семья вурдалаков»

Страшный вампирский хоррор сняли по рассказу Алексея Толстого , однако на создателей картины обрушилась критика за плохую режиссуру и операторскую работу. Зрителей же завораживала атмосфера тотальной безысходности, а образы отечественных вампиров пугали не хуже их заграничных «коллег».

По сюжету журналист селится в деревенском доме, в котором накануне умирает глава семьи. Все шло неплохо, пока мертвый старик не возвращается за своим внуком.

«Господин Оформитель»

Картина снята по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль» и напоминает своеобразную историю доктора Франкенштейна. Талантливый художник-оформитель создает для витрины магазина идеальный манекен, который оживает и губит своего творца.

Картина получилось пугающей, но пришлась по нраву зрителям, отмечающим игру «демонически-гениального» Виктора Авилова , известного ролями графа Монте-Кристо и Воланда.

«Жажда страсти»

В главной роли образцового хоррора — Анастасия Вертинская , сыгравшая девушку, обвиненную в убийстве мужа. По сюжету картины ее душой завладели силы, разрушающие ее саму и всех вокруг. Кинолента была снята на основе рассказов Валерия Брюсова

«Пьющие кровь»

Еще одна картина о советских вампирах написана по культовой готической повести «Упырь» Алексея Толстого. Главный герой влюбляется в девушку, чья бабушка оказывается вампиром. Женщина ( Марина Влади ) жаждет крови своей внучки, но спасти ее от темных сил сможет только возлюбленный.

«Люми»

Оказывается, даже рассказ о Красной Шапочке может стать настоящим ужасом. У создателей картины получилась жуткая история об оборотне, который раз в сто лет приходит к людям, чтобы совершить ритуальное убийство девочки. Однако, страшный сюжет решили украсить искрометным юмором в стиле советских культовых комедий.