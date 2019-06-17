Киноновинки 2019 года, заслуживающие внимания

В нынешнем году уже вышло много хороших картин, но не все сумели пробиться к широкой публике. Однако киноманам стоит с ними познакомиться, ведь это действительно качественные фильмы с отличными сюжетами, в которых сыграли популярные актёры. Боевик «Отель Мумбаи: Противостояние» основан на событиях 2008 года. Тогда пакистанские боевики устроили резню на улицах Мумбаи, а после переместились в один из красивейших отелей мира «Тадж-Махал Палас», где продолжили убивать людей.

Видео рассказывает о других новинках 2019 года, которые не стоит игнорировать.