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Любимые детские мультфильмы, запрещенные в разных странах 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из мультфильма "Суд над Дональдом Даком"
Эти мультфильмы обожают дети и даже взрослые по всему миру. Однако не у всех есть возможность их посмотреть, ведь в некоторых странах они запрещены.

Мультфильмы с участием Дональда Дака, Финляндия

На первый взгляд всем известная утка из мира Дисней кажется вполне безобидной. Но только не для финов. Борьба с ней в Финляндии началась еще в 70-х, когда из киосков внезапно исчезли все комиксы с Дональдом Даком. Затем та же участь постигла и мультсериалы. Почему? Все дело в том, что Дональд не носит штаны! По мнению Хельсинского комитета по делам молодежи, образ диснеевской утки искажает семейные ценности, вредит моральному облику, а еще пропагандирует нездоровое влечение к деньгам.

Винни-Пух, Китай

Сами того не подозревая, войну с желтым медвежонком в Китае начали обыкновенные пользователи Интернета, которые сравнили героя с китайским президентом Си Цзиньпином. Сходство и правда оказалось поразительным, причем, как многие утверждают, не только во внешности, но и в характере. Именно поэтому, дабы избежать насмешек над главой страны, китайские малыши больше не могут смотреть "Винни-Пуха".

Свинка Пеппа, Австралия

В одной из серий в доме розовых хрюшек появляется новый житель — паучок Тоненькие Ножки. Во всем мире серию приняли довольно позитивно, ведь эта история показывает, что люди и насекомые вполне могут дружить и жить в мире. Однако в Австралии эпизод не вызывал умиления, и это неудивительно, — в стране обитает более 10 тысяч разновидностей пауков, многие из которых смертельно ядовиты. Так паучок Тоненькие Ножки положил конец Свинке Пеппе в Австралии.
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Фильмы , Цзиньпин Си
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