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Культовые фильмы, обвиненные в скрытой пропаганде 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
В современном мире модно обвинять в пропаганде соцсети, телевизионные передачи и кинофильмы. Иногда, в список «обвиняемых» попадают и культовые картины, в которых, казалось бы, нет ничего преступного.

«Ирония судьбы» и пьянство

Оказывается, самый новогодний отечественный фильм многие считают открытым призывом к пагубным привычкам. Ведь по сюжету красавица Надя выбирает именно любившего выпить Женю, забыв про своего рассудительного трудоголика-жениха. Так, картину обвиняли в пропаганде употребления алкоголя и праздного образа жизни.

Фашисты в «Бойцовском клубе»

В культовом фильме с красавчиком Бредом Питом социологи видят намеки на фашистскую идеологию. Ведь «герои преодолевают политкорректность самым примитивным способом — физическим насилием». А переработка человеческого жира в мыло и вовсе напомнила критикам «бизнес» фашистских концлагерей.

А расисты в Средиземье

Культовую эпопею «Властелин колец» обвинили в пропаганде расизма. Все потому, что Толкин разделил мир на расы, между которыми постоянно идет война. К тому же, некоторых американцев задевают «только белые» герои картины. Так, темнокожий актер Джон Бойега подлил масла в огонь, сказав, что «платит деньги не за то, чтобы видеть на экране только один типаж».

Угнетенные женщины в «Безумном Максе»

В картине «Безумный Макс: дорога ярости» зрителям показывают, как женщин настолько угнетали, что им пришлось сбежать в пустыню «взращивать новую жизнь». Демонизированное мужское общество навело критиков на мысль о ярой пропаганде феминизма. Да и, как оказалось, актрис перед съемками консультировала Ив Кэнцлер, известная в мире феминистка Ив Кэнцлер.
Комментарии4
Фильмы , Безумный Макс: Дорога ярости , Джон Бойега
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