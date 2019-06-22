Где найти места из мультфильмов Disney

Откуда мультипликаторы черпают вдохновение.

Мир Симбы в мультфильме "Король Лев" (1995)

Серенгети — регион в Восточной Африке, который знаменит богатейшим животным миром. Примерно пятьсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных обитают на бескрайних равнинах парка.

Замок принцессы Авроры из"Спящей красавицы" (1959)

Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II около городка Фюссен. Уолт Дисней увидел Нойшванштайн в 30-е годы, когда путешествовал по Европе, и настолько поразился его сказочным видом, что решил увековечить замок в мультфильме.

Замок принцессы Жасмин из "Аладдина" (1992)

Индийский Тадж-Махал в Агре. Говорят, мультипликаторы вдохновлялись именно этой мечетью. Кстати, в мультфильме город главного героя Аладдина и его возлюбленной Жасмин назывался Аграба.

Райский водопад из мультфильма "Вверх" (2009)

Кадр из мультфильма "Вверх"

Прототипом этого водопада стал Анхель, расположенный в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Он считается самым высоким водопадом в мире.