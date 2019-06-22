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Где найти места из мультфильмов Disney 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Король Лев"
Откуда мультипликаторы черпают вдохновение.

Мир Симбы в мультфильме "Король Лев" (1995)

Серенгети — регион в Восточной Африке, который знаменит богатейшим животным миром. Примерно пятьсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных обитают на бескрайних равнинах парка.

Замок принцессы Авроры из"Спящей красавицы" (1959)

Кадр из мультфильма "Спящая красавица"
Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II около городка Фюссен. Уолт Дисней увидел Нойшванштайн в 30-е годы, когда путешествовал по Европе, и настолько поразился его сказочным видом, что решил увековечить замок в мультфильме.

Замок принцессы Жасмин из "Аладдина" (1992)

Кадр из мультфильма "Аладдин"
Индийский Тадж-Махал в Агре. Говорят, мультипликаторы вдохновлялись именно этой мечетью. Кстати, в мультфильме город главного героя Аладдина и его возлюбленной Жасмин назывался Аграба.

Райский водопад из мультфильма "Вверх" (2009)

Кадр из мультфильма "Вверх"
Прототипом этого водопада стал Анхель, расположенный в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Он считается самым высоким водопадом в мире.
Комментарии
Фильмы , Спящая красавица , Аладдин , Вверх , Уолт Дисней , Walt Disney
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