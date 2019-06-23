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Раскрыта тайна постера к фильму «Телохранитель» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Телохранитель"
Актер Кевин Костнер сделал неожиданное признание в интервью американскому изданию Entertainment Weekly. Речь шла об известном постере к фильму "Телохранитель", на котором актер держит на руках главную героиню картины.
Warner Bros/Regency/Canal +/Koba 1992
На самом деле в объятиях Кевина Костнера вовсе не Уитни Хьюстон, исполнившая главную роль. Вместо певицы для постера снялась ее дублерша.
Как рассказал актер, в тот день снимали сцену беспорядков в клубе, где пела Рэйчелл Мэррон, которую исполняла Уитни Хьюстон. Но к тому времени, когда начали снимать этот эпизод, певица уже ушла домой. Удачный кадр во время съемок успел сделать друг актера — Бен Гласс. Он успел поймать момент, как Кевин Костнер выносит певицу из клуба на руках. Кстати, именно актер предложил использовать этот кадр для постера, сначала на студии с сомнением отнеслись к его идее, из-за того что не было видно лица главной героини. Но в конечном итоге приняли решение использовать этот снимок.
Комментарии1
Фильмы , Телохранитель , Кевин Костнер , Уитни Хьюстон
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