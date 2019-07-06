Почему уничтожат самый длинный фильм в истории

Искусство — нечто эстетичное или абсурдное, прямолинейное или абстрактное, понятное всему обществу или лишь одному человеку. Порой оно поражает, выходит за все рамки, является экспериментом.

В 2020 году выйдет фильм «Атмосфера» (Ambiancé) шведского режиссера Андерса Веберга. Что особенного в этом проекте? Длительность фильма составляет 720 часов — это 30 дней непрерывного показа на экране. Картина еще не вышла в кинотеатры, но вы уже можете посмотреть семичасовой трейлер.

Идея создать самый длинный фильм, тем самым побив рекорд датской арт-группы "Superflex" с ее 240-часовой лентой "Modern Times Forever", пришла Вебергу в тяжелый период его жизни. В то время он боролся с депрессией после смерти сына. По задумке режиссера, «Атмосфера» будет идти в кинотеатрах всего мира одновременно лишь один раз. Но сразу после показа все копии будут уничтожены раз и навсегда — никто больше не увидит этот фильм. Так режиссер хочет показать, что в мире нет ничего вечного.

Не стоит ожидать захватывающих приключений, страстей и переплетающихся сюжетных линий длиною в месяц. Сюжет у «Атмосферы» очень простой: два художника проводят время на пляже на юге Швеции. Несмотря на то, что в фильме снималось около 100 актеров, там нет ни одного диалога. Вместо этого картина наполнена эмоциями, моментами, которые, по мнению режиссера, невозможно передать словами. Снимали фильм в черно-белой гамме, которая также поможет зрителю сосредоточиться на чувствах героев. Идея создателя заключается не в том, чтобы развеселить аудиторию. После его фильма у людей должны остаться в памяти «только эфемерные зрительные образы и само чувство».

Единственным спонсором «Атмосферы» был сам Андерс Веберг, который не хотел зависеть от кого-то и творить «под чью-то указку». За 20 лет работы режиссером он отснял около 300 короткометражных фильмов. По идее Веберга, этим фильмом он поставит точку на своей карьере в киноиндустрии.