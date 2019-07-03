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Три россиянина попали в жюри «Оскара» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Три российских режиссера вошли в состав жюри "Оскара" на следующий год. Это следует из списка, вывешенного на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук, которая занимается вручением премии. В список попали российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, чья кинодрама "Айка" попала в шорт-лист "Оскара" ранее, и два российских аниматора — Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. Ковалев — советский, американский и российский режиссёр мультипликационных фильмов, художник-постановщик, художник-мультипликатор, сценарист, преподаватель, один из основателей студии «Пилот», в настоящее время креативный продюсер «Союзмультфильма». Он некоторое время работал в США, но вернулся в Россию из-за болезни матери. Михаил Алдашин также работал в студии "Пилот", а в настоящее время руководит короткими проектами на "Союзмультфильме".
Всего в нынешнем году в состав академии вошли 842 новых члена из 59 стран.
Комментарии
Фильмы , Михаил Алдашин , Игорь Ковалев , Сергей Дворцевой
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