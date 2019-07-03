Советские фильмы, популярные за рубежом

Сейчас мы привыкли, что самыми кассовыми в мире становятся американские фильмы. Но было время, когда на просмотр советских картин в зарубежных кинотеатрах выстраивались очереди. Несмотря на разницу в менталитете и культуре, они завоевывали сердца иностранцев.

"Москва слезам не верит" (1979)

После премьеры фильма в СССР, критики называли его слишком мелодраматичным и слезливым. А вот американская аудитория не скрывала своих чувств на сеансах — зрители смеялись и плакали. Фильм в США демонстрировали перед "Оскаром" и количество показов было ограничено, поэтому аудитория просила увеличить их количество. Только с 1980 по 1985 годы количество зрителей картины в мире составляло 200 млн человек. Кроме того, критики все же не смогли объяснить успех фильма за границей. Предположительно, это связано с номинацией картины на "Оскар".

"Белое солнце пустыни" (1969)

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Изначально этот фильм задумывался как переосмысление жанра "вестерн", но с революционными настроениями. Это нужно было режиссеру для того, чтобы отчитаться перед государством и цензурой. Несколько раз редакторы "разворачивали" сценариста Владимира Мотыля и призывали его отказаться от задумки, чтобы не портить репутацию, но он все же настоял на своем. После пробного первого показа зрители негативно восприняли фильм. Презрение даже высказывал молодой Никита Михалков , после чего картину отложили на полку. Вероятно, свет бы ее так и не увидел, если Брежнев не решил посмотреть его у себя на даче. Так он дал распоряжение выпустить "Белое солнце пустыни" в прокат и продвигать его за рубежом. Кстати, многие крылатые фразы из фильма стали устойчивыми выражениями и в англоязычных странах.

"Кин-дза-дза!" (1986)

Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"

Если зрители СССР воспринимали картину в первую очередь как сатиру, а потом уже фантастику и антиутопию, то за рубежом все было наоборот. Фильм успешно показывали в Европе, Северной и Южной Америках и даже Азии. Несмотря на то, что другие фантастические фильмы уже были популярны, поклонники все равно были в восторге от "Кин-дза-дзы". Конечно, юмор зрителям за рубежом было понять было понять сложно, но иностранцы оставляли восторженные отзывы, значит, они прониклись. Некоторым смысл объясняли их знакомые, но от этого фильм хуже не стал.