Советские фильмы, популярные за рубежом 

Сейчас мы привыкли, что самыми кассовыми в мире становятся американские фильмы. Но было время, когда на просмотр советских картин в зарубежных кинотеатрах выстраивались очереди. Несмотря на разницу в менталитете и культуре, они завоевывали сердца иностранцев.
"Москва слезам не верит" (1979)
После премьеры фильма в СССР, критики называли его слишком мелодраматичным и слезливым. А вот американская аудитория не скрывала своих чувств на сеансах — зрители смеялись и плакали. Фильм в США демонстрировали перед "Оскаром" и количество показов было ограничено, поэтому аудитория просила увеличить их количество. Только с 1980 по 1985 годы количество зрителей картины в мире составляло 200 млн человек. Кроме того, критики все же не смогли объяснить успех фильма за границей. Предположительно, это связано с номинацией картины на "Оскар".
"Белое солнце пустыни" (1969)
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Изначально этот фильм задумывался как переосмысление жанра "вестерн", но с революционными настроениями. Это нужно было режиссеру для того, чтобы отчитаться перед государством и цензурой. Несколько раз редакторы "разворачивали" сценариста Владимира Мотыля и призывали его отказаться от задумки, чтобы не портить репутацию, но он все же настоял на своем. После пробного первого показа зрители негативно восприняли фильм. Презрение даже высказывал молодой Никита Михалков, после чего картину отложили на полку. Вероятно, свет бы ее так и не увидел, если Брежнев не решил посмотреть его у себя на даче. Так он дал распоряжение выпустить "Белое солнце пустыни" в прокат и продвигать его за рубежом. Кстати, многие крылатые фразы из фильма стали устойчивыми выражениями и в англоязычных странах.
"Кин-дза-дза!" (1986)
Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
Если зрители СССР воспринимали картину в первую очередь как сатиру, а потом уже фантастику и антиутопию, то за рубежом все было наоборот. Фильм успешно показывали в Европе, Северной и Южной Америках и даже Азии. Несмотря на то, что другие фантастические фильмы уже были популярны, поклонники все равно были в восторге от "Кин-дза-дзы". Конечно, юмор зрителям за рубежом было понять было понять сложно, но иностранцы оставляли восторженные отзывы, значит, они прониклись. Некоторым смысл объясняли их знакомые, но от этого фильм хуже не стал.