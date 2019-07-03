Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Курск
Боевик, Драма
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Однажды в Стокгольме
Триллер, Комедия, Криминальный
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет

Советские фильмы, популярные за рубежом 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Сейчас мы привыкли, что самыми кассовыми в мире становятся американские фильмы. Но было время, когда на просмотр советских картин в зарубежных кинотеатрах выстраивались очереди. Несмотря на разницу в менталитете и культуре, они завоевывали сердца иностранцев.

"Москва слезам не верит" (1979)

После премьеры фильма в СССР, критики называли его слишком мелодраматичным и слезливым. А вот американская аудитория не скрывала своих чувств на сеансах — зрители смеялись и плакали. Фильм в США демонстрировали перед "Оскаром" и количество показов было ограничено, поэтому аудитория просила увеличить их количество. Только с 1980 по 1985 годы количество зрителей картины в мире составляло 200 млн человек. Кроме того, критики все же не смогли объяснить успех фильма за границей. Предположительно, это связано с номинацией картины на "Оскар".

"Белое солнце пустыни" (1969)

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Изначально этот фильм задумывался как переосмысление жанра "вестерн", но с революционными настроениями. Это нужно было режиссеру для того, чтобы отчитаться перед государством и цензурой. Несколько раз редакторы "разворачивали" сценариста Владимира Мотыля и призывали его отказаться от задумки, чтобы не портить репутацию, но он все же настоял на своем. После пробного первого показа зрители негативно восприняли фильм. Презрение даже высказывал молодой Никита Михалков, после чего картину отложили на полку. Вероятно, свет бы ее так и не увидел, если Брежнев не решил посмотреть его у себя на даче. Так он дал распоряжение выпустить "Белое солнце пустыни" в прокат и продвигать его за рубежом. Кстати, многие крылатые фразы из фильма стали устойчивыми выражениями и в англоязычных странах.

"Кин-дза-дза!" (1986)

Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
Если зрители СССР воспринимали картину в первую очередь как сатиру, а потом уже фантастику и антиутопию, то за рубежом все было наоборот. Фильм успешно показывали в Европе, Северной и Южной Америках и даже Азии. Несмотря на то, что другие фантастические фильмы уже были популярны, поклонники все равно были в восторге от "Кин-дза-дзы". Конечно, юмор зрителям за рубежом было понять было понять сложно, но иностранцы оставляли восторженные отзывы, значит, они прониклись. Некоторым смысл объясняли их знакомые, но от этого фильм хуже не стал.
Комментарии7
Фильмы , Владимир Мотыль , Никита Михалков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По «Гарри Поттеру» могут снять сериал-приквел
Рассел Кроу мог сыграть во «Властелине колец»
Тарантино завершает кинокарьеру1
В какую религию ударился Том Круз и как это мешает
Три россиянина выбраны в жюри «Оскара»
Видео
00:49
Тарантино завершает кинокарьеру
Фильмы
04:06
Актеры, которые снимались в фильмах для взрослых
Актеры
05:00
«Матрицу» с молодым Ривзом отреставрировали
Фильмы
00:59
Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман
Актеры
02:33
Актрисы, которых помнят только по одной роли
Актеры
02:46
Почему завершился роман Цыплаковой и Соломина
Актеры
26:28
Как Юрий Никулин отказался сниматься у Гайдая
Фильмы Актеры
03:47
Названы звездные претенденты на роль Элвиса Пресли
Актеры
00:20
Участница реалити-шоу опозорилась в эфире
ТВ
03:46
Кто сломал карьеру Людмилы Марченко
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение