Тарантино завершает кинокарьеру

Режиссер таких культовых фильмов, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Бешеные псы" Квентин Тарантино на днях в интервью GQ Australia подтвердил намерение закончить со съемками. «Я отдал фильмам все, что мог», сказал режиссер. Он сообщал раньше, что планирует закончить кинокарьеру после съемок десятого фильма, но в последнем интервью сообщил, что может передумать и уйти уже после девятого — ленты «Однажды… в Голливуде», которая выходит в России на широкий экран в августе.

"Если фильм будет хорошо воспринят, может, я не буду дожидаться десятого. Может, остановлюсь уже сейчас!.. Увидим", — сказал Тарантино. Брэд Питт , снявшийся в последнем фильме режиссера в роли каскадера, считает, что Тарантино не шутит.

"Не думаю, что он блефует — наоборот, он предельно серьезен. Я открыто сетую ему на это, но, думаю, он прекрасно осознает, что иногда режиссеры начинают терять хватку", — пояснил актер журналистам.