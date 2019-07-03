Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Курск
Боевик, Драма
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
План побега 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Однажды в Стокгольме
Триллер, Комедия, Криминальный
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет

Тарантино завершает кинокарьеру 

Рамблер 1 час назад
Режиссер таких культовых фильмов, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Бешеные псы" Квентин Тарантино на днях в интервью GQ Australia подтвердил намерение закончить со съемками. «Я отдал фильмам все, что мог», сказал режиссер. Он сообщал раньше, что планирует закончить кинокарьеру после съемок десятого фильма, но в последнем интервью сообщил, что может передумать и уйти уже после девятого — ленты «Однажды… в Голливуде», которая выходит в России на широкий экран в августе.
"Если фильм будет хорошо воспринят, может, я не буду дожидаться десятого. Может, остановлюсь уже сейчас!.. Увидим", — сказал Тарантино. Брэд Питт, снявшийся в последнем фильме режиссера в роли каскадера, считает, что Тарантино не шутит.
"Не думаю, что он блефует — наоборот, он предельно серьезен. Я открыто сетую ему на это, но, думаю, он прекрасно осознает, что иногда режиссеры начинают терять хватку", — пояснил актер журналистам.
Сюжет фильма "Однажды… в Голливуде" разворачивается в 1969 году в, предсказуемо, Голливуде. ДиКаприо играет неудачливого актера, Питт — каскадера, параллельно идет сюжетная линия актрисы Шэрон Тэйт (Марго Робби), чья жизнь оборвалась 9 августа 1969 года после того, как в ее дом вломились кровожадные хиппи из "семьи Мэнсона".
Комментарии
Фильмы , Видео , Бешеные псы , Квентин Тарантино , Брэд Питт , Марго Робби
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В какую религию ударился Том Круз и как это мешает
Три россиянина выбраны в жюри «Оскара»
Вышел тизер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»
Актёры «Москва слезам не верит» 40 лет спустя3
Фильмы с отличным сюжетом, оставшиеся незамеченными
Видео
00:49
Тарантино завершает кинокарьеру
Фильмы
04:06
Актеры, которые снимались в фильмах для взрослых
Актеры
05:00
«Матрицу» с молодым Ривзом отреставрировали
Фильмы
26:28
Как Юрий Никулин отказался сниматься у Гайдая
Фильмы Актеры
03:47
Названы звездные претенденты на роль Элвиса Пресли
Актеры
00:20
Участница реалити-шоу опозорилась в эфире
ТВ
03:46
Кто сломал карьеру Людмилы Марченко
Актеры
05:03
Почему пропала с экранов советская кинокрасавица
Актеры
04:01
Почему Высоцкий невзлюбил актрису Печерникову
Актеры
06:35
Кем стали актрисы из советских детских фильмов
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение