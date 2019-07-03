В российском кинематографе есть картины, в центре которых крупные аварии и другие катастрофы. Некоторые из них вымышлены, другие же основаны на реальных исторических фактах.
72 метра, 2004
История о том, как подводная лодка "Славянка" натыкается на мину времен Великой Отечественной войны. Моряки пытаются залатать образовавшуюся пробоину, но все безуспешно.
В основе сюжетной линии — повесть офицера-подводника Александра Покровского.
Кадр из фильма "72 метра"
В главных ролях: Марат Башаров, Андрей Краско, Сергей Маковецкий и другие.
Метро, 2012
Между двумя станциями московской подземки образовалась трещина. Причиной тому стала повсеместная застройка города новыми зданиями. Как итог — в тоннель хлынула вода из Москвы-реки, а тем временем в перегоне застрял поезд с пассажирами внутри.
Фильм вызвал волну как позитивных, так и негативных отзывов.
Картина снята по роману Дмитрия Сафонова.
Распад, 1990
Отечественный взгляд на катастрофу на Чернобыльской АЭС.
Кадр из фильма "Распад"
Журналист Андрей Журавлев возвращается домой. Впереди его ждет серьезный разговор с женой-изменщицей, а также встреча с друзьями детства. Но все меркнет и уходит на второй план после взрыва на атомной станции. "Распад" — история не только о самой катастрофе, а о том, как легко сломать человеческие взаимоотношения и о том, как в одночасье рушатся планы на жизнь.