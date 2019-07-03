Российские фильмы-катастрофы

В российском кинематографе есть картины, в центре которых крупные аварии и другие катастрофы. Некоторые из них вымышлены, другие же основаны на реальных исторических фактах.

72 метра, 2004

История о том, как подводная лодка "Славянка" натыкается на мину времен Великой Отечественной войны. Моряки пытаются залатать образовавшуюся пробоину, но все безуспешно.

В основе сюжетной линии — повесть офицера-подводника Александра Покровского

Кадр из фильма "72 метра"

Метро, 2012

Между двумя станциями московской подземки образовалась трещина. Причиной тому стала повсеместная застройка города новыми зданиями. Как итог — в тоннель хлынула вода из Москвы-реки, а тем временем в перегоне застрял поезд с пассажирами внутри.

Фильм вызвал волну как позитивных, так и негативных отзывов.

Распад, 1990

Отечественный взгляд на катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Кадр из фильма "Распад"