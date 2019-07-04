Киноприемы из мелодрам, которые всех достали

Фото: Кадр из фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»

Зрители любят мелодрамы, потому что над ними можно и посмеяться, и поплакать. Они милые, романтичные и вдохновляющие. Однако сценаристы и режиссеры привыкли использовать в съемках одни и те же приемы, которые уже изрядно поднадоели зрителям.

Дождь, ночь, поцелуй

Если в картине нужна душещипательная романтичная сцена, давайте снимем ее ночью. А еще лучше в грозу. Так, поцелуи под дождем случаются почти в каждой мелодраме. Но мы то знаем, что, когда начинается ливень, даже влюбленные раскрывают зонт.

От ненависти до любви

Герои, которые в первых сценах фильма очевидно раздражают друг друга, явно скоро почувствуют любовь и, в конце картины, поженятся. Стандартный прием голливудских мелодрам уже приелся даже нетребовательным зрителям.

Я против

Роскошная свадьба, молодожены у алтаря. Священник спрашивает, есть ли у кого-то возражения против этого союза. Согласитесь, мы все ждем, что резные двери вдруг распахнутся и в зал войдет возлюбленный одного из героев. Как, правило, так и случается.

Аэропорт удачи

Сцена, когда главная героиня улетает, а мужчина несется изо всех ног в надежде ее остановить встречается практически в каждой мелодраме. Что ж, это, и правда, романтично. Но может, уже хватит?

Сорвать поцелуй

Романтичная мелодия, главные герои смотрят друг другу в глаза, и вот-вот произойдет долгожданный поцелуй. Но вдруг открывается дверь, звенит звонок, происходит землетрясение. Сценаристы готовы на все, чтобы держать зрителя в напряжении.