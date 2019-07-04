Пугающие фильмы о сектах

Почему пугающие?.. Страшно, что фанатики разрушают жизни других людей, которые находятся в сложных обстоятельствах и пытаются найти спасения хоть в чем-то…

Так сказал Чарли, 2018

В Калифорнийской тюрьме для женщин в блоке для особо опасных преступников содержатся три женщины Сэди, Кэти и Лулу, которые отбывают пожизненное заключение за зверские убийства, совершенные в составе "Семьи" харизматичного гуру и жестокого преступника Чарьза Мэнсона.

Аспирантка психологического факультета Карлин Фейт изучает, как безобидная хиппи-коммуна под предводительством Мэнсона превратилась в группу жестоких убийц. Фейт решает найти общий язык с женщинами-убийцами и добиться от них раскаяния. Удастся ли ей сделать так, чтобы они забыли, что поклонялись Мэнсону?..

Колония Дигнидад, 2015

Флориан Галленберг

Сюжет ленты рассказывает о немецкой молодой паре, стюардессе Лене и фотографе Даниэле, которые оказываются в эпицентре военного переворота в Чили в 1973 году. Парень оказывается в плену тайной полиции, а позже попадает в закрытую колонию "Дигнидад", основанную в 1961 году главой немецкой секты Паулем Шефером. В колонии крайне жестокие порядки: регулярно происходят пытки и умирают невинные люди, а выбраться оттуда практически невозможно. Несмотря на отчаянное положение, Лена настроена решительно и хочет вернуть Даниэля, но для этого ей нужно добровольно сдаться в "Дигнидад". Фильм основан на реальных событиях.

Два мира, 2008

Нильс Арден Оплев

Кадр из фильма "Два мира"