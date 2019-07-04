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Что смотреть в кино в июле 

Рамблер 1 час назад
Кинопремьеры середины лета.

Человек-паук: Вдали от дома

Премьера: 4 июля
Режиссер: Джон Уоттс
Жанр: фантастика, боевик
Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу, но его находит Ник Фьюри, глава секртеной организации "Щ. И. Т. ". Он просит у Человека-паука помощи. Дело в том, что Европу накрыла волна стихийных бедствий и масштабных разрушений, которые вызывают неизвестные существа. Питер соглашается бороться против зла вместе с загадочным парнем Мистерио…
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Норм и Несокрушимые: Большое путешествие

Премьера: 4 июля
Режиссеры: Тим Молтби, Ричард Финн
Жанр: мультфильм, комедия
В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Оказывается, аварию подстроил его коварный напарник, чтобы похитить драгоценную нефритовую статуэтку китайского божества, которая сулит несметные богатства. На помощь Джину приходит король Арктики — медведь Норм и его помощники лемминги.
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Мертвые не умирают

Премьера: 11 июля
Режиссер: Джим Джармуш
Жанр: ужасы, фэнтези, комедия
В американском городке день наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня, в общественных местах находят растерзанные тела простого народа… Полицейские и ученые в полном замешательстве, и очень скоро становится понятно, что случился зомби-апокалипсис. Некоторые жители никак не могут поверить, что мертвые так и не умерли, но ведь кто-то должен спасать мир?..
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Король Лев

Премьера: 18 июля
Режиссер: Джон Фавро
Жанр: семейный фильм
История об отважном львенке по имени Симба. Любимый с детства мультфильм сделали фильмом-мюзиклом.
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До скорой встречи

Премьера: 25 июля
Режиссер: Дэвид Махмуди
Жанр: мелодрама
Голливудская мелодрама про русскую золушку. В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 американский игрок-суперзвезда получает серьезную травму, которая ставит под угрозу его карьеру. Футболист впадает в депрессию и отправляется на поиски нового смысла жизни. В путешествии он влюбляется в русскую девушку.
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Фильмы , Видео , Джон Уоттс , Джон Фавро , Джим Джармуш
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