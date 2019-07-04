Как кинотрейлеры манипулируют вами

Трейлеров киноновинок зрители ждут не меньше, чем самих фильмов. Однако стоит понимать, что за созданием таких видеороликов стоит целая команда специалистов, которые гадают, что бы такого придумать, дабы заставить вас считать дни до премьеры.

Итак, сами трейлеры появились как некий постскриптум к фильму, затем их перевели в начало картины, и только потом кинематограф принял трейлеры как отдельные видеоролики, призванные завлечь зрителей в кинотеатры.

Сейчас кинотрейлеры переживают «золотой век». Так, в начале двухтысячных их производили около десяти компаний, а сейчас — более ста. Сейчас эти компании изо всех сил пытаются за пару минут заставить вас плакать, смеяться и становиться в очередь за билетами.

Для этого они используют особые приемы. Например, «подъем» — постепенное увеличение звука, которое нагнетает предвкушение зрителя до предела.

Также принято использовать звук, имитирующий резкое отключение электроэнергии и «бас атмосферу».

Для остроты ощущений в трейлеры добавляют звуки взрыва, орлиный крик или рычание животного.

Специалисты признаются, что они ждут от вас такую эмоцию, которую показывают сами герои трейлера. То есть герой, который плачет на экране провоцирует вас на слезы, а если кто-то смеется или удивляется, вы рефлекторно делаете тоже самое.

Один из главных эмоциональных ингредиентов трейлера — музыка. В Голливуде используют термин «трейлеризация», когда за основу берется популярная старая песня и миксуется в более яркий ритм со звуковыми эффектами. Но есть и противоположный прием. Берется популярная песня и как бы растягивается, становясь более туманно-депрессивной. Такое же угрюмое настроение должно создаться у зрителя.

Также для нагнетания используется резкий повторяющийся звук: тиканье часов, стук молотка, учащенное сердцебиение или глубокое дыхание самого героя.