В 1971 году вышел фильм режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Это одна из самых пронзительных картин о войне, в которой вообще нет военных сцен. Выбор актёров на главные роли поначалу показался странным: Евгений Леонов и Анатолий Папанов были признанными звёздами комедий. Да и сам фильм снимался тяжело. Киночиновники поручили съёмку фильма Ларисе Шепитько, но через несколько месяцев она отказалась. Почему Шепитько не захотела снимать картину? Кто помог Андрею Смирнову? Как отказали в роли Николаю Рыбникову?
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Та еще парочка
Комедия
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Курск
Боевик, Драма
Дылда
Драма
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Голем: Начало
Ужасы
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Однажды в Стокгольме
Триллер, Комедия, Криминальный
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Почему в легендарный фильм не взяли Рыбникова
Фильмы , Видео , Лариса Шепитько , Анатолий Папанов , Андрей Смирнов , Евгений Леонов , Николай Рыбников
Читайте также