Редкий экземпляр: были ли в СССР фильмы для взрослых

Ни для кого не секрет, что власти Советского союза резко отрицательно относились к любым материалам эротического содержания. Более того, распространителей и пропагандистов "клубнички" незамедлительно привлекали к ответственности, однако, несмотря на это, фильмы для взрослых все равно в СССР появлялись.

Любительские киноленты с участием обыкновенных советских мужчин и девушек стоили бешеных денег и были строго запрещены, но вместе с тем являлись самым вожделенным подарком. Особенно среди молодежи. Однако стоит сказать, что эти картины по факту было не очень приятно смотреть. Обычно съемки проходили в грязном полуподвальном помещении. Поскольку актеры не были профессиональными, их неуверенность чувствовалась даже по ту сторону экрана. Да и представление о том, как должна выглядеть девушка в таком фильме, было очень размыто — обычно на ней была тонна тонального крема, кричащие тени и ярко-красная, почти отпугивающая помада. Монтажа в подобных "шеде врах" не было вообще, но это чаще даже привлекало любителей подобных кинолент.

Первым эротическим фильмом, который немногим счастливчикам удалось увидеть в ночном видеопрокате, была картина Джерардо Домиано "Глубокая глотка". Немногим, потому что очень скоро нагрянула милиция, — распространителей посадили в тюрьму, а тех, кто "просто смотрел" отправили в психиатрические клиники.