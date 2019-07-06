Главные стереотипы о русских в западных фильмах

Какими представляют русских голливудские киноделы.

Шапка-ушанка в космосе в фильме "Армагеддон"

Русский космонавт Лев Андропов встречает команду астронавтов на орбитальной станции "Мир", он же, кстати, в результате всех спасает. Но при создании персонажа киноделы использовали всевозможные клише о России. Андропов одет в футболку с огромной надписью СССР и шапку-ушанку (!), он суровый и жесткий и, конечно, постоянно подвыпивший. Угадайте, чем он помог команде?

Кадр из фильма "Армагеддон"

Он со всей силы треснул гаечным ключом (!) по неисправному люку ос словами: "Вот как принято решать проблемы на русской станции".

Водка почти в каждом фильме

Можно по пальцам пересчитать западные картины, в которых русский герой не пьет. Интересно не только то, что у голливудских режиссеров срабатывает ассоциация "Россия — водка", но и то, что пьют русские в огромных количествах и к тому же практически не пьянеют.

Русские — всегда злодеи или просто жестокие и часто несправедливые люди

Этот момент, кстати, был замечен довольно давно. "Ни телевизор включить, ни в кино сходить — везде ужасные русские. Эта тенденция не менялась — всегда оставалось чувство, что Россию считают врагом", — замечает профессор Нина Хрущева — правнучка генерального секретаря КПСС Никиты Сергеевича, живущая в США.