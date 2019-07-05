Интересные факты о фильме «Форрест Гамп» к 25-летию премьеры 

25 лет назад, 6 июня 1994 года, в широкий прокат вышел один из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа — «Форрест Гамп». Экранизация одноименного романа Уинстона Грума, сделанная Робертом Земекисом, считается ярким, вдохновляющим, добрым и практически безупречным фильмом.
История Форреста Гампа, мальчика с умственной отсталостью, доказывает, что наивность и непосредственность могут открыть перед человеком самые невероятные пути. В фильме, как и в книге, Форрест оказывается участником важнейших событий в американской истории второй половины XX века: Гамп становится участником дипломатического процесса между США и Китаем, попадает на прием к президенту Линдону Джонсону, провоцирует отставку Ричарда Никсона, участвует в ток-шоу вместе с Джоном Ленноном, превращается в миллионера и, наконец, находит свое простое человеческое счастье, к которому тянется всю жизнь.
К 25-летию премьеры мы подготовили подборку интересных фактов о легендарном фильме.
Факты
- «Форрест Гамп» находится на 12 месте в списке лучших фильмов всех времен по версии IMDB, также он занесен в Национальный реестр фильмов США как имеющий большое культурное наследие.
- Потрясающая игра Тома Хэнкса в пинг-понг — это графика. Актер делал взмахи ракеткой, а мячик пририсовали на компьютере.
Paramount Pictures
- Все важные события, в которых участвует Форрест, происходили на самом деле. Реализм стал главной причиной, почему Том Хэнкс согласился на роль.
- Креветочная компания Bubba Gump Shrimp Company была выдумана для фильма, но после премьеры в США появилась сеть рыбных ресторанов с этим названием.
- Скамейка, один из самых узнаваемых элементов фильма (кстати, сегодня она изображена на логотипе Рамблера), была помещена в музей города Саванна в штате Джорджия, где снималась сцена с ней.
Wikimedia
- Форреста Гампа мог сыграть Джон Траволта, но он отказался от предложения, о чем впоследствии сильно жалел.
- Пробежка Форреста через всю страну основана на аналогичной акции Луиса Фигеора, который в 1982 году пробежал от Нью-Джерси до Сан-Франциско (более 4600 км) в поддержку общества борьбы с раком.
- Права на съемку фильма изначально принадлежали Warner Bros., но студия сомневалась в успехе картины и отдала права студии Paramount Pictures в обмен на боевик «Приказно уничтожить». Как показало время, решение было ошибочным.
- После успеха «Форреста Гампа» планировалось снять продолжение, но Том Хэнкс наотрез отказался от участия в нем. В итоге сценарист оригинального фильма Эрик Рот написал сценарий сиквела, но после террористических атак 11 сентября 2001 года Роберт Земекис счел необходимым оставить историю «Форреста Гампа» без продолжения.
- В течение полугода после премьеры, в период, когда фильмы зарабатывают львиную долю прибыли, «Форрест Гамп» оставался убыточным для студии. Paramount Pictures ушла в минус на $62 млн из-за затрат на рекламу и выплату процентов.
- Из фильма вырезана сцена, как Форрест отгоняет собак от неизвестного ему чернокожего парня, который оказывается Мартином Лютером Кингом — лидером движения за гражданские права негров в США. Создатели фильма отказались от этого эпизода, так как он не позволял раскрыть важность деятельности Мартина Лютера.
- В сцене с отключенным микрофоном на антивоенном митинге зритель на слышит, что же говорит о войне вернувшийся из Вьетнама Форрест. Том Хэнкс раскрыл загадку: «Когда люди уходят во Вьетнам, они возвращаются к своим мамам без ног. А иногда они не возвращаются совсем. Это плохо. Это всё, что я хочу сказать о войне во Вьетнаме.»
- Как признался сценарист Эрик Рот, над этой репликой Форреста долго бились несколько человек, но каждый раз слова выходили слишком напыщенными. В итоге было решено просто скрыть речь Форреста отключением микрофона.
- Актриса Салли Филд, играющая маму Форреста, старше Тома Хэнкса всего на 10 лет — в фильме «Изюминка» они вместе играли влюбленную пару.
- Фраза «Беги, Форрест, беги!» цитируется в нескольких фильмах, а мысль «Моя мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет — никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется» заняла 40-е место в рейтинге наиболее известных цитат американского кино.
- Хоть Роберт Земекис и отказался снимать продолжение фильма, автор оригинального романа Уинстон Грум написал сиквел под названием «Гамп и компания».