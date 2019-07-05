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Интересные факты о фильме «Форрест Гамп» к 25-летию премьеры 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
25 лет назад, 6 июня 1994 года, в широкий прокат вышел один из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа — «Форрест Гамп». Экранизация одноименного романа Уинстона Грума, сделанная Робертом Земекисом, считается ярким, вдохновляющим, добрым и практически безупречным фильмом.
История Форреста Гампа, мальчика с умственной отсталостью, доказывает, что наивность и непосредственность могут открыть перед человеком самые невероятные пути. В фильме, как и в книге, Форрест оказывается участником важнейших событий в американской истории второй половины XX века: Гамп становится участником дипломатического процесса между США и Китаем, попадает на прием к президенту Линдону Джонсону, провоцирует отставку Ричарда Никсона, участвует в ток-шоу вместе с Джоном Ленноном, превращается в миллионера и, наконец, находит свое простое человеческое счастье, к которому тянется всю жизнь.
К 25-летию премьеры мы подготовили подборку интересных фактов о легендарном фильме.

Факты

  • «Форрест Гамп» находится на 12 месте в списке лучших фильмов всех времен по версии IMDB, также он занесен в Национальный реестр фильмов США как имеющий большое культурное наследие.
  • Потрясающая игра Тома Хэнкса в пинг-понг — это графика. Актер делал взмахи ракеткой, а мячик пририсовали на компьютере.
Paramount Pictures
  • Все важные события, в которых участвует Форрест, происходили на самом деле. Реализм стал главной причиной, почему Том Хэнкс согласился на роль.
  • Креветочная компания Bubba Gump Shrimp Company была выдумана для фильма, но после премьеры в США появилась сеть рыбных ресторанов с этим названием.
  • Скамейка, один из самых узнаваемых элементов фильма (кстати, сегодня она изображена на логотипе Рамблера), была помещена в музей города Саванна в штате Джорджия, где снималась сцена с ней.
Wikimedia
  • Форреста Гампа мог сыграть Джон Траволта, но он отказался от предложения, о чем впоследствии сильно жалел.
  • Пробежка Форреста через всю страну основана на аналогичной акции Луиса Фигеора, который в 1982 году пробежал от Нью-Джерси до Сан-Франциско (более 4600 км) в поддержку общества борьбы с раком.
  • Права на съемку фильма изначально принадлежали Warner Bros., но студия сомневалась в успехе картины и отдала права студии Paramount Pictures в обмен на боевик «Приказно уничтожить». Как показало время, решение было ошибочным.
  • После успеха «Форреста Гампа» планировалось снять продолжение, но Том Хэнкс наотрез отказался от участия в нем. В итоге сценарист оригинального фильма Эрик Рот написал сценарий сиквела, но после террористических атак 11 сентября 2001 года Роберт Земекис счел необходимым оставить историю «Форреста Гампа» без продолжения.
  • В течение полугода после премьеры, в период, когда фильмы зарабатывают львиную долю прибыли, «Форрест Гамп» оставался убыточным для студии. Paramount Pictures ушла в минус на $62 млн из-за затрат на рекламу и выплату процентов.
  • Из фильма вырезана сцена, как Форрест отгоняет собак от неизвестного ему чернокожего парня, который оказывается Мартином Лютером Кингом — лидером движения за гражданские права негров в США. Создатели фильма отказались от этого эпизода, так как он не позволял раскрыть важность деятельности Мартина Лютера.
  • В сцене с отключенным микрофоном на антивоенном митинге зритель на слышит, что же говорит о войне вернувшийся из Вьетнама Форрест. Том Хэнкс раскрыл загадку: «Когда люди уходят во Вьетнам, они возвращаются к своим мамам без ног. А иногда они не возвращаются совсем. Это плохо. Это всё, что я хочу сказать о войне во Вьетнаме.»
  • Как признался сценарист Эрик Рот, над этой репликой Форреста долго бились несколько человек, но каждый раз слова выходили слишком напыщенными. В итоге было решено просто скрыть речь Форреста отключением микрофона.
  • Актриса Салли Филд, играющая маму Форреста, старше Тома Хэнкса всего на 10 лет — в фильме «Изюминка» они вместе играли влюбленную пару.
  • Фраза «Беги, Форрест, беги!» цитируется в нескольких фильмах, а мысль «Моя мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет — никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется» заняла 40-е место в рейтинге наиболее известных цитат американского кино.
  • Хоть Роберт Земекис и отказался снимать продолжение фильма, автор оригинального романа Уинстон Грум написал сиквел под названием «Гамп и компания».
Комментарии
Фильмы , Джон Траволта , Том Хэнкс , Роберт Земекис , Салли Филд , Джон Леннон , Линдон Джонсон , Мартин Лютер , Эрик Рот , Ричард Никсон
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