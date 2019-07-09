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Мультики, противопоказанные детям 

Рамблер 8 часов назад
Мультипликационные фильмы давно перестали быть продукцией только для детей, сейчас создаются анимационные сериалы, адресованные и взрослой аудитории. Такие мультфильмы не стоит показывать малышам, поскольку сцены, реплики и шутки в них порой довольно откровенно и циничны. Видео рассказывает о творения аниматоров, предназначенных для взрослых.
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