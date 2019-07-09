Мультики, противопоказанные детям

Мультипликационные фильмы давно перестали быть продукцией только для детей, сейчас создаются анимационные сериалы, адресованные и взрослой аудитории. Такие мультфильмы не стоит показывать малышам, поскольку сцены, реплики и шутки в них порой довольно откровенно и циничны. Видео рассказывает о творения аниматоров, предназначенных для взрослых.