«Анна» и другие премьеры этой недели

Три комедии, боевик и триллер: выбирайте, на что сходить в кино.

"Анна"

Кадр из фильма "Анна"

Молодая модель из России по имени Анна удивительно красива. Но не только ее красота сражает наповал в самом прямом смысле этого слова. Шпионка, роль которой исполнила русская модель Саша Лусс , — одна из лучших киллеров в мире. Но из переделки, в которую она попадает очень непросто выйти победительницей.

"Мертвые не умирают"

Кадр из фильма "Мертвые не умирают"

В центре сюжета комедии Джима Джармуша трое полицейских, которые вместе с жителями небольшого городка пытаются спасти человечество от атаки зомби. Правда, у них это не всегда хорошо получается.

"Али, рули!"

Кадр из фильма "Али, рули!"

Водитель такси по имени Стю живет обычной жизнью. Но все меняется однажды утром, когда в его машину садится пассажир, оказавшийся полицейским, преследующим опасного преступника. Поначалу Стю, конечно, в ужасе: он пытается сохранить свою жизнь, а также не потерять «звездочки» в рабочем приложении. Но вскоре водителю начинает нравиться опасное приключение.

"Добыча"

Кадр из фильма "Добыча"

Трудного подростка по имени Тоби в рамках программы перевоспитания отправляют на необитаемый остров, где ему предстоит понять себя и научиться выживать в экстремальных условиях. Но скоро юноша понимает, что на острове он вовсе не один, а существо, обитающее здесь, вполне может лишить его жизни.

"Беглецы"

Кадр из фильма "Беглецы"

Любимец публики и популярный певец Алекс оказывается в необычной ситуации: ему предстоит спастись от убийц, нанятых одним известным продюсерским центром. Случай сводит его с киллером Степой и нимфоманкой Настей, вместе им предстоит спасать свои жизни.