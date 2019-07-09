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«Анна» и другие премьеры этой недели 

Рамблер 10 часов назад
Три комедии, боевик и триллер: выбирайте, на что сходить в кино.

"Анна"

Кадр из фильма "Анна"
Молодая модель из России по имени Анна удивительно красива. Но не только ее красота сражает наповал в самом прямом смысле этого слова. Шпионка, роль которой исполнила русская модель Саша Лусс, — одна из лучших киллеров в мире. Но из переделки, в которую она попадает очень непросто выйти победительницей.
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"Мертвые не умирают"

Кадр из фильма "Мертвые не умирают"
В центре сюжета комедии Джима Джармуша трое полицейских, которые вместе с жителями небольшого городка пытаются спасти человечество от атаки зомби. Правда, у них это не всегда хорошо получается.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Али, рули!"

Кадр из фильма "Али, рули!"
Водитель такси по имени Стю живет обычной жизнью. Но все меняется однажды утром, когда в его машину садится пассажир, оказавшийся полицейским, преследующим опасного преступника. Поначалу Стю, конечно, в ужасе: он пытается сохранить свою жизнь, а также не потерять «звездочки» в рабочем приложении. Но вскоре водителю начинает нравиться опасное приключение.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Добыча"

Кадр из фильма "Добыча"
Трудного подростка по имени Тоби в рамках программы перевоспитания отправляют на необитаемый остров, где ему предстоит понять себя и научиться выживать в экстремальных условиях. Но скоро юноша понимает, что на острове он вовсе не один, а существо, обитающее здесь, вполне может лишить его жизни.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Беглецы"

Кадр из фильма "Беглецы"
Любимец публики и популярный певец Алекс оказывается в необычной ситуации: ему предстоит спастись от убийц, нанятых одним известным продюсерским центром. Случай сводит его с киллером Степой и нимфоманкой Настей, вместе им предстоит спасать свои жизни.
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Комментарии
Фильмы , Видео , Беглецы , Добыча , Саша Лусс , Джим Джармуш
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