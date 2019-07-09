Не для слабонервных: самые эпатажные сцены в советском кино

Какие-то из этих фильмов получили статус культовых, другие же так и остались лишь в коллекции любителей. Однако в каждом из них есть сцена, которая пробирает зрителя до глубины души.

"Вий", 1967

Хоррор, снятый по одноименной повести Николая Гоголя , по праву считается лучшим фильмом ужасов советской эпохи. Картина режиссеров Ершова и Кропачева держит в напряжении с первой до последней минуты, но сцена, где Панночка-ведьма просыпается в гробу и начинает летать ввергает в ужас даже самых искушенных зрителей. И тут уже и Вий, и его приспешники кажутся совершенно безобидными персонажами.

"Письма мертвого человека", 1986

Картина с Роланом Быковым в главной роли повествует о чудовищной катастрофе, произошедшей по оплошности одного человека. Поперхнувшись кофе, герой запускает ядерную ракету, и вся планета моментально погружается в ядерную зиму. Именно сцена запуска ракеты, и хаоса, последовавшего за этим, оставляют после просмотра неизгладимые эмоции.

Что интересно, постапокалиптический триллер вышел в прокат практически в то же время, когда случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, что придало ей по-настоящему зловещую актуальность.

"Белый Бим Черное ухо", 1976

Историю пса по кличке Белый Бим, кажется, знает любой россиянин и уж тем более человек, выросший в СССР. Но от того не менее тяжело наблюдать сцену, где собаке, и без того пострадавшей от жестокости и равнодушия людей, прижимает лапу стрелкой на железной дороге.