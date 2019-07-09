Какие-то из этих фильмов получили статус культовых, другие же так и остались лишь в коллекции любителей. Однако в каждом из них есть сцена, которая пробирает зрителя до глубины души.
"Вий", 1967
Хоррор, снятый по одноименной повести Николая Гоголя, по праву считается лучшим фильмом ужасов советской эпохи. Картина режиссеров Ершова и Кропачева держит в напряжении с первой до последней минуты, но сцена, где Панночка-ведьма просыпается в гробу и начинает летать ввергает в ужас даже самых искушенных зрителей. И тут уже и Вий, и его приспешники кажутся совершенно безобидными персонажами.
"Письма мертвого человека", 1986
Картина с Роланом Быковым в главной роли повествует о чудовищной катастрофе, произошедшей по оплошности одного человека. Поперхнувшись кофе, герой запускает ядерную ракету, и вся планета моментально погружается в ядерную зиму. Именно сцена запуска ракеты, и хаоса, последовавшего за этим, оставляют после просмотра неизгладимые эмоции.
Что интересно, постапокалиптический триллер вышел в прокат практически в то же время, когда случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, что придало ей по-настоящему зловещую актуальность.
"Белый Бим Черное ухо", 1976
Историю пса по кличке Белый Бим, кажется, знает любой россиянин и уж тем более человек, выросший в СССР. Но от того не менее тяжело наблюдать сцену, где собаке, и без того пострадавшей от жестокости и равнодушия людей, прижимает лапу стрелкой на железной дороге.