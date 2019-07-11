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«Зеркало для героя»: «День сурка» в послевоенном Донбассе 

Рамблер 8 часов назад
В 1987 году вышел фантастический фильм-драма "Зеркало для героя", персонажи которого попадают из конца 80-х годов XX века в 1949 год и много раз подряд переживают один и тот же день в небольшом шахтерском городке, где прошло их детство. Он появился в прокате за 6 лет до того, как американцы сняли свой "День сурка" с очень похожим сюжетом. Но "Зеркало для героя", низкобюджетный, снятый на плохой пленке, остался практически незамеченным широкой публикой. Между тем это киношедевр, словно подводящий итог десятилетиям советской истории. Саундтрек соответствует времени: в первых сценах мы видим группу "Наутилус Помпилиус", рок-концерт, слышим "Гудбай, Америка" — очень похоже открывается культовый фильм "Брат", снятый чуть позже. Потом звучат послевоенные романсы про "слезу несбывшихся надежд".
Стоял солдат, слеза катилась
Слеза несбывшихся надежд
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Съемки проходили на Донбассе и в Луганске. Съемочная группа работала в поселке Абакумова — сцены в «Старом Парке» происходили при входе в парк на фоне памятника шахтеру с отбойным молотком; в шахте №7 на «Трудовских»; в бывшей шахте 11-бис управления "Петровское", на ул. Прокатчиков в Донецке, там же на набережной Кальмиуса. Другими локациями фильма является поселок Макеевка, Кураховка и Боково-Платово Луганской области.
Фильм отличается удивительным гуманизмом. Оказавшись в разрушенном войной шахтерском городке герои раз за разом пытаются спасти людей, которым суждено погибнуть во время обрушения шахты. Вот только что бы они не делали, каждое утро они вынуждены просыпаться в одном и том же вчерашнем дне…
Сценарий фильма написала Надежда Кожушаная, самая талантливая сценаристка эпохи перемен. Она родилась в 1952 году в Свердловске (Екатеринбурге) и умерла в Москве в 1997 от воспаления легких. По ее словам, фильм "Зеркало для героя" — "о том, что в прошлое нельзя плевать, что нельзя судить отцов, что времена не выбирают, что у каждого времени своя правда, и это святое".
Комментарии3
Фильмы , Видео , Брат , Надежда Кожушаная
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