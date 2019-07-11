«Зеркало для героя»: «День сурка» в послевоенном Донбассе

В 1987 году вышел фантастический фильм-драма "Зеркало для героя", персонажи которого попадают из конца 80-х годов XX века в 1949 год и много раз подряд переживают один и тот же день в небольшом шахтерском городке, где прошло их детство. Он появился в прокате за 6 лет до того, как американцы сняли свой "День сурка" с очень похожим сюжетом. Но "Зеркало для героя", низкобюджетный, снятый на плохой пленке, остался практически незамеченным широкой публикой. Между тем это киношедевр, словно подводящий итог десятилетиям советской истории. Саундтрек соответствует времени: в первых сценах мы видим группу "Наутилус Помпилиус", рок-концерт, слышим "Гудбай, Америка" — очень похоже открывается культовый фильм "Брат" , снятый чуть позже. Потом звучат послевоенные романсы про "слезу несбывшихся надежд".

Стоял солдат, слеза катилась

Слеза несбывшихся надежд

И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт.

Съемки проходили на Донбассе и в Луганске. Съемочная группа работала в поселке Абакумова — сцены в «Старом Парке» происходили при входе в парк на фоне памятника шахтеру с отбойным молотком; в шахте №7 на «Трудовских»; в бывшей шахте 11-бис управления "Петровское", на ул. Прокатчиков в Донецке, там же на набережной Кальмиуса. Другими локациями фильма является поселок Макеевка, Кураховка и Боково-Платово Луганской области.

Фильм отличается удивительным гуманизмом. Оказавшись в разрушенном войной шахтерском городке герои раз за разом пытаются спасти людей, которым суждено погибнуть во время обрушения шахты. Вот только что бы они не делали, каждое утро они вынуждены просыпаться в одном и том же вчерашнем дне…