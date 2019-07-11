Как снимали «Звезду пленительного счастья» 

В 1975 году вышел фильм режиссёра Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». Картину сняли к 150-летнему юбилею восстания декабристов. Самому режиссёру история декабристов оказалась близка, ведь она перекликалась с историей его семьи: отца Мотыля в тридцатые годы сослали на Соловки, а мать с маленьким сыном на руках отправилась за ним, так что детство Владимира прошло в тюрьме. Как проходили съёмки? Какие романы завязались на площадке? Смотрите видео и узнайте подробности.
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