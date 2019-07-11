Злодей в индийском боевике заговорил голосом Джигурды

Актер Никита Джигурда озвучил злодея в индийском блокбастере "Робот 2.0". В Сети уже появился новый дублированный трейлер фильма.

Трейлер с необычным сценарием и обилием экшна быстро разлетелся по Сети. По сюжету, миру угрожает опасное могущественное существо с крыльями. Оно покусилось на "святую" для сегодняшнего человека вещь — мобильный телефон. Вредитель подчиняет себе гаджеты и создает из них армию, которая может трансформироваться во что угодно. "Отныне: одна мобила — одна могила", — говорит чудище.

Сам Джигурда рассказал порталу kinoreporter, что у него есть сходства с героем боевика. По его словам, под злобным рыком отрицательного героя "тоже скрывается ранимое сердце".

Боевик "Робот 2.0" выйдет в прокат 25 июля.