Бессон объяснил интерес Голливуда к России

Бессон рассказал, почему Голливуду интересна Россия

Культовый режиссер Люк Бессон объяснил, почему в Голливуде заинтересовались русской историей.

"Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все", — рассказал режиссер в своем интервью российскому изданию "РБК-стиль".

Бессон признался, что у него есть "одна интересная идея", в которой он раскроет тему России, однако подробностей не рассказал.