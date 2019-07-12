Бессон объяснил интерес Голливуда к России

Культовый режиссер Люк Бессон объяснил, почему в Голливуде заинтересовались русской историей.
"Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все", — рассказал режиссер в своем интервью российскому изданию "РБК-стиль".
Бессон признался, что у него есть "одна интересная идея", в которой он раскроет тему России, однако подробностей не рассказал.
Напомним, что в четверг в прокат вышла картинаБессона "Анна", в которой для главной роли была выбрана российская модель из Магадана Саша Лусс