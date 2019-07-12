«Вокзал для двоих»: почему Басилашвили не хотел целовать Гурченко

Легендарную картину Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих", кажется, можно пересматривать бессчетное количество раз. Даже несмотря на то, что снята она была более 35 лет назад. Кинолента получила признание не только в СССР, но и за рубежом, попав в основной конкурс Каннского фестиваля.

Что интересно, финальную сцену "Вокзала для двоих", где Гурченко с Басилашвили бегут с аккордеоном к тюрьме, снимали в первые дни съемок. Дело в том, что тогда зима приближалась к концу, и Эльдару Рязанову нужно было успеть снять снежный пейзаж.

Для пущего эффекта артистам в реальной жизни пришлось бежать 10 километров по жуткому морозу. И, как мы уже отметили, не налегке, а с тяжелым инструментом. При всем этом Басилашвили с Гурченко были знакомы всего пару часов.

Кстати, якобы далекую сибирскую колонию на самом деле снимали в Подмосковье, а несуществующий город Заступинск, в котором жила Верочка, в трех местах: в Лосиноостровском районе, на Рижском вокзале в Москве и на Витебском вокзале в Ленинграде.

Позднее Людмила Гурченко не без улыбки вспоминала об этих съемках, рассказывая, как встретились они с Басилашвили совершенно незнакомыми друг для друга людьми, а в конце стали по-настоящему родными.

Однако, когда в первый день съемок артистам по сценарию нужно было изобразить страстный поцелуй, родства между ними еще не случилось. Именно из-за жуткого стеснения Басилашвили настоятельно попросил режиссера убрать эту сцену. Поначалу Рязанов наотрез отказался, но когда Гурченко помогла ему переписать эпизод, он решился пойти на уступки. Вот почему горячего поцелуя двух героев мы так и не увидели.