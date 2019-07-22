Настоящая история за фильмами о Зорро

Благородного разбойника в черной полумаске с рапирой в руках на экранах изображали многие красавцы-актеры — от звезды немого кино Дугласа Фэрбенкса до любимцев российских женщин Алена Делона Антонио Бандераса . Хотя персонаж Зорро (исп. Zorro — лис) был выдуман в 1919 году писателем Джонстоном Маккалли, за его приключениями лежит реальная история.

Зорро в кино

История Зорро разворачивается в начале XIX века, когда испанский дворянин Диего Вега возвращается из Испании на свою родину — еще принадлежащую Испании Калифорнию. В Калифорнии правит губернатор-тиран, простой народ разоряется. Днем Диего притворяется респектабельным и лояльным членом калифорнийского высшего общества. Но по ночам в маске Зорро борется за восстановление справедливости

кадр из французского фильма "Зорро" 1975

Реальная история

Книга Джонстона Маккалли была основана на мексиканских легендах о благородном разбойнике сеньоре Зорро. А эти легенды, в свою очередь, базировались на устных рассказах о приключениях разбойника 17 (а не 19) века. Героем этих рассказов был ирландский дворянин и авантюрист из семьи добропорядочных католиков Уильям Лампорт. После дуэли из-за местной красавицы, на которой Лампорт убил противника, ему пришлось обзавестись фальшивыми документами и бежать из страны. Некоторое время он крутился при испанском королевском дворе под именем идальго Хулио Ломбардо, якобы прибывшего из Америки. Его основными занятиями были романтические связи с испанскими дамами и убийства на дуэлях неугодных его покровителям мужчин. В конце концов вышел скандал, и высокий покровитель — им был первый министр короля — послал Лампорта за море, быть его ушами и глазами в Мексике.

В Мексике поначалу все складывалось хорошо, но в 1645 году покровитель благородного идальго умер, и Ломбардо немедленно бросили в тюрьму — врагов у него накопилось много. Из тюрьмы Ломбардо сбежал и перешел на нелегальное положение. К этому времени он хорошо знал язык местных индейцев и находил укрытие у простого народа. Кроме того, его по-прежнему любили женщины: в конце концов захватили его в постели жены вице-короля Мексики. Инквизиция приговорила его к сожжению на костре как еретика. В 1659 году жизнь авантюриста оборвалась. Но легенды о его приключениях продолжали жить в среде простых мексиканцев. Взяв легенды о красавце-разбойнике, пользовавшемся невероятным успехом у благородных дам, и добавив к историй из похождений другого знаменитого мексиканского разбойника — Хоакина Мурьеты — Джонстон Маккалли и создал серию книг о Зорро.