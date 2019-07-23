11 мая 1981 года в Новом лондонском театре прошла премьера мюзикла «Кошки» английского композитора Э. Ллойда Уэббера, чуть позже его поставили на Бродвее. «Кошки» с успехом прошли и в других странах, став одним из самых успешных мюзиклов в истории. В нынешнем году выходит первая экранизация шоу, но уже трейлер породил скандал. Роль Виктории, Белой кошки, в фильме играет Франческа Хэйуорд, артистка Королевского балета Великобритании. Франческа — темнокожая, и публику возмутило, что для роли ей пришлось «отбелиться».
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Анна
Боевик, Триллер
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Искусство обмана
Боевик, Приключение, Триллер
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Соблазн
Триллер, Драма
Али, рули!
Боевик, Комедия
Код Гиас: Лелуш Воскресший
Мультфильм, Приключение
Красавчик со стажем
Комедия
Та еще парочка
Комедия
«Кошки» стали расистскими
Фильмы , Актеры , Видео , Ллойд Уэббер
Читайте также