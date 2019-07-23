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«Кошки» стали расистскими 

Рамблер 1 час назад
11 мая 1981 года в Новом лондонском театре прошла премьера мюзикла «Кошки» английского композитора Э. Ллойда Уэббера, чуть позже его поставили на Бродвее. «Кошки» с успехом прошли и в других странах, став одним из самых успешных мюзиклов в истории. В нынешнем году выходит первая экранизация шоу, но уже трейлер породил скандал. Роль Виктории, Белой кошки, в фильме играет Франческа Хэйуорд, артистка Королевского балета Великобритании. Франческа — темнокожая, и публику возмутило, что для роли ей пришлось «отбелиться».
Фильмы , Актеры , Видео , Ллойд Уэббер
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