Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Искусство обмана
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Соблазн
Триллер, Драма
Купить билет
Али, рули!
Боевик, Комедия
Купить билет
Код Гиас: Лелуш Воскресший
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Красавчик со стажем
Комедия
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет

Пять премьер этой недели 

Рамблер 55 минут назад
Что смотреть в кино с 25 июля.

"Бойцовский клуб"

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Картина Дэвида Финчера, которой в 2019 году исполняется 20 лет, вновь выйдет на больших экранах. Фильм по одноименному роману Чака Паланика изначально был принят публикой весьма неоднозначно и собрал в прокате всего 37 миллионов долларов при бюджете в 63 миллиона. Но чуть позже картина стала культовой и вошла в списки культовых.
Купить билеты на фильм можно на Афише

"Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"
История французского сыщика XIX века по имени Эжен Франсуа Видок. Он — профессиональный преступник, нанятый правительством для того, чтобы избавить город от преступности. Он знаком с криминальным миром изнутри, что, безусловно, является неоспоримым преимуществом.
Купить билеты на фильм можно на Афише

"Мой друг робот"

Кадр из фильма "Мой друг робот"
Маленький изобретатель по имени Тобби находит робота Робби, который потерял своих родителей. Вместе они отправляются на их поиски, используя удивительный летательный аппарат.
Купить билеты на фильм можно на Афише

"Некромант"

Кадр из фильма "Некромант"
Привычка пропадать в Сети обернулась для молодого человека по имени Говард Норт весьма необычной историей. Он стал частью тайного сообщества, охотящегося на демонов и ведьм, которые захватывают души людей с помощью смартфонов.
Купить билеты на фильм можно на Афише

"Добыча"

Кадр из фильма "Добыча"
Трудного подростка по имени Тоби в рамках программы перевоспитания отправляют на необитаемый остров, где ему предстоит понять себя и научиться выживать в экстремальных условиях. Но скоро юноша понимает, что на острове он вовсе не один, а существо, обитающее здесь, вполне может лишить его жизни.
Купить билеты на фильм можно на Афише

Комментарии
Фильмы , Видео , Бойцовский клуб , Добыча , Дэвид Финчер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кинокритик — о фильме «Король лев»
Уже не Поттер: 6 интересных ролей Рэдклиффа
В сериале по «Ведьмаку» не будет сюжетов из игр1
Актеры, оказавшиеся детьми звезд советского кино17
Как снимали фильм «Страна глухих» Тодоровского3
Видео
03:22
Почему «Хюррем Султан» покинула «Великолепный век»
Актеры
02:36
Как отец Ходченковой портит ей жизнь
Актеры
05:15
Весь сериал «Чернобыль» от HBO за 5 минут
Сериалы
01:40
«Кошки» стали расистскими
Фильмы Актеры
26:23
У кого Вячеслав Невинный увел жену
Актеры
04:17
Столетние актеры, которые еще в строю
Актеры
44:13
На что Татьяна Лиознова пошла ради Штирлица
Фильмы
11:48
На каких языках говорят голливудские звезды
Актеры
04:10
Болезнь сына довела актрису из «Экипажа» до рака
Актеры
02:38
Вышел финальный трейлер фильма ужасов «ОНО 2»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение