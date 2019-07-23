Пять премьер этой недели

Что смотреть в кино с 25 июля.

"Бойцовский клуб"

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Картина Дэвида Финчера , которой в 2019 году исполняется 20 лет, вновь выйдет на больших экранах. Фильм по одноименному роману Чака Паланика изначально был принят публикой весьма неоднозначно и собрал в прокате всего 37 миллионов долларов при бюджете в 63 миллиона. Но чуть позже картина стала культовой и вошла в списки культовых.

"Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"

История французского сыщика XIX века по имени Эжен Франсуа Видок. Он — профессиональный преступник, нанятый правительством для того, чтобы избавить город от преступности. Он знаком с криминальным миром изнутри, что, безусловно, является неоспоримым преимуществом.

"Мой друг робот"

Кадр из фильма "Мой друг робот"

Маленький изобретатель по имени Тобби находит робота Робби, который потерял своих родителей. Вместе они отправляются на их поиски, используя удивительный летательный аппарат.

"Некромант"

Кадр из фильма "Некромант"

Привычка пропадать в Сети обернулась для молодого человека по имени Говард Норт весьма необычной историей. Он стал частью тайного сообщества, охотящегося на демонов и ведьм, которые захватывают души людей с помощью смартфонов.

"Добыча"

Кадр из фильма "Добыча"

Трудного подростка по имени Тоби в рамках программы перевоспитания отправляют на необитаемый остров, где ему предстоит понять себя и научиться выживать в экстремальных условиях. Но скоро юноша понимает, что на острове он вовсе не один, а существо, обитающее здесь, вполне может лишить его жизни.