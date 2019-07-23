Новый «Король Лев» побил рекорд в России 

Новый «Король Лев» уже собрал в российском прокате 961 млн рублей, побив рекорд среди перезапусков и ремейков Disney.
Кроме того, картина показала один из лучших стартов, уступив по сборам только трем лентам: «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». И это при том, что когда вышел финал «Мстителей», выдался необычно длинный уик-энд.
При этом картина «Человек-паук: Вдали от дома» за третий уик-энд собрала чуть больше 65 млн долларов. Итоговые сборы картины уже перевалили миллиард долларов, что сделало ее седьмой кинолентой 2019-го, достигшей этой отметки.