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Новый «Король Лев» побил рекорд в России 

Рамблер 4 часа назад
Новый «Король Лев» уже собрал в российском прокате 961 млн рублей, побив рекорд среди перезапусков и ремейков Disney.
Кроме того, картина показала один из лучших стартов, уступив по сборам только трем лентам: «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». И это при том, что когда вышел финал «Мстителей», выдался необычно длинный уик-энд.
При этом картина «Человек-паук: Вдали от дома» за третий уик-энд собрала чуть больше 65 млн долларов. Итоговые сборы картины уже перевалили миллиард долларов, что сделало ее седьмой кинолентой 2019-го, достигшей этой отметки.
Фильмы , Видео , Мстители: Война бесконечности , Мстители , Мстители: Финал , Король Лев , Человек-Паук: Вдали от дома , Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки , Walt Disney
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