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Критики назвали главный фильм десятилетия 

Рамблер 3 часа назад
Издание IndiWire составило список ста главных фильмов десятилетия.
Самой лучшей признана картина «Лунный свет» Барри Дженкинса. Лента завоевала три и награды «Оскар» и, как считают специалисты, оказала значительное влияние на американскую киноиндустрию, показав «редкую способность делать громкие заявления при помощи маленьких жестов».
Второе место эксперты дали картине «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера. В этой ленте Скарлетт Йохансон сыграла инопланетянку, охотившуюся на мужчин-землян. Критики считают, что Глейзер «смотрит в бездну с таким холодным и дерзким любопытством, что на самом деле заслуживает сравнения с Кубриком».
Третье место заняла лента «Копия верна» режиссера Аббаса Киаростами.
Следующие позиции заняли «Акт убийства», «Взгляд тишины», «Внутри Льюина Дэвиса», «Корпорация "Святые моторы"», «Кэрол», «Мастер», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Леди Берд».
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