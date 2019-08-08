Как работают каскадеры в кино 

Смотрите видео и узнайте, как работают каскадёры на съёмочной площадке.
Каскадёры уже давно работают в кино, хотя не все артисты соглашаются, чтобы их подменяли другие люди. Например, Джеки Чан прославился как артист, который сам выполняет трюки, даже очень сложные и опасные. Начинал Чан в кино именно как каскадёр, но позже вышел на первый план. Частенько отказывается от дублёров Том Круз, который не боится сниматься в опасных эпизодах. А кто исполнил самый дорогой каскадёрский трюк в истории, расскажет ролик.