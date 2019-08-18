Реальные отели и дома, в которых снимали фильмы ужасов

Как известно, чтобы избавиться от страха, нужно взглянуть ему в лицо. Если вы не можете спать после просмотра одного из этих хорроров, возможно, вам стоит посетить отель или дом, в котором он снимался. Оказывается, при свете дня зловещие места из кинолент выглядят не так уж жутко.

"Сияние", 1980

Отель "Стэнли", Колорадо, США

Именно здесь снималась самая известная экранизация одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга . Примечательно, что Кинг вдохновился отелем еще до того, как начал писать "Сияние". В 1974-м он остановился там с женой, и вышло так, что они были единственными гостями. Таинственные бальные залы, пустые коридоры и абсолютная тишина подсказали ему идею для новой книги. Однако разного рода слухи ходили об этом месте еще до приезда Кинга. По легенде, в одном из номеров живет дух горничной, которую убила гроза. А один из постояльцев и вовсе видел, как клавиши фортепьяно нажимались сами собой. Говорят, что им управляет жена основателя отеля Флора Стэнли.

"1408", 2007

Отель "Рузвельт", Нью-Йорк, США

@rooseveltnyc

Еще один хоррор по мотивам романа Стивена Кинга снимали в Нью-Йоркской гостинице "Рузвельт". Именно здесь героя Кинга, вымышленного писателя Майкла Энслина, который планировал собирать фактуру для новой книги, преследуют кошмарные видения.

Подобно отелю "Стэнли" о Рузвельте тоже ходит дурная слава. К счастью или сожалению, поселиться в проклятой комнате, где обитал Энслин, не получится. Зато вполне можно увидеть призраков Мэрилин Монро или первого Супермена. Даже актер Киану Ривз утверждает, что встречался с ним.

"Ребенок Розмари", 1968

Элитный дом "Дакота", Нью-Йорк, США

В легендарной картине Романа Полански , снятой по роману Айры Левина, этот дом носит название "Брэмфорд". По сюжету именно здесь проживают члены сатанинского культа, однако в реальной жизни "Дакота" едва ли примечательна. Если не считать одного инцидента.