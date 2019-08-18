Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Добро пожаловать в Рим
Комедия
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет

Почему иностранцы обожают фильм «Москва слезам не верит» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Несмотря на то, что легендарная комедия Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышла на экраны почти 30 лет назад, картина и по сей день остается одним из самых любимых отечественных фильмов у россиян.
Спустя год после выхода кинолента даже взяла "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке", но стоит сказать, что не всем победителям этой номинации удается по-настоящему покорить западного зрителя. Однако у фильма Меньшова это получилось.
"Москва слезам не верит" пользуется огромной популярностью у иностранцев, а некоторые из них и вовсе говорят, что это лучшая российская картина, которую они когда-либо видели. Но почему так?
Можно сказать, что отчасти любовь к картине Меньшова американцам привил бывший президент США Рональд Рейган. Он неоднократно повторял: если вы жаждете понять русских, просто посмотрите фильм "Москва слезам не верит". Рейган и сам исправно следовал своему совету и пересматривал киноленту множество раз, особенно перед своими поездками в СССР.
В конце концов картина стала настолько популярной в штатах, что кинотеатрам приходилось добавлять в расписание дополнительные сеансы, чтобы все желающие смогли увидеть фильм. Американцы страстно желали разобраться в особенностях загадочной русской души, и впрочем можно смело сказать, что кинолента Меньшова отлично помогает в этом.
Комментарии
Фильмы , Оскар , Москва слезам не верит , Владимир Меньшов , Рональд Рейган
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сергей Бондарчук сделал из жены кинозвезду
Netflix выпустит сериал об Элвисе Пресли
7 цитат на все случаи жизни из «Покровских ворот»4
Как сложилась карьера Леньки из «Любовь и голуби»1
В России снимут фильм по «Мастеру и Маргарите»44
Видео
02:19
Вышла бюджетная версия «Матрицы» (2019)
Фильмы
05:04
10 страшных короткометражек на YouTube за 5 минут
Фильмы
10:08
Жуткие моменты и скрытые послания «Тома и Джерри»
Фильмы
03:41
Как выглядели популярные телеведущие в молодости
ТВ
26:28
Самый скандальный фильм Владислава Дворжецкого
Актеры
02:58
Как сложилась жизнь звезды «Небесного тихохода»
Актеры
02:08
Наши актеры, которые уехали за границу и пожалели
Актеры
05:51
Что стало с актерами из телефильма «Вечный зов»
Актеры
03:11
Почему Пьер Ришар лишился легендарной прически
Актеры
07:50
Смог ли сесть самолет из «Крутого пике»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение