Почему иностранцы обожают фильм «Москва слезам не верит»

Спустя год после выхода кинолента даже взяла "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке", но стоит сказать, что не всем победителям этой номинации удается по-настоящему покорить западного зрителя. Однако у фильма Меньшова это получилось.

"Москва слезам не верит" пользуется огромной популярностью у иностранцев, а некоторые из них и вовсе говорят, что это лучшая российская картина, которую они когда-либо видели. Но почему так?

Можно сказать, что отчасти любовь к картине Меньшова американцам привил бывший президент США Рональд Рейган . Он неоднократно повторял: если вы жаждете понять русских, просто посмотрите фильм "Москва слезам не верит". Рейган и сам исправно следовал своему совету и пересматривал киноленту множество раз, особенно перед своими поездками в СССР.

В конце концов картина стала настолько популярной в штатах, что кинотеатрам приходилось добавлять в расписание дополнительные сеансы, чтобы все желающие смогли увидеть фильм. Американцы страстно желали разобраться в особенностях загадочной русской души, и впрочем можно смело сказать, что кинолента Меньшова отлично помогает в этом.