Что смотреть в кино с 1 августа

В первый день последнего летнего месяца зрители увидят несколько интересных картин.

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

Кадр из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Долгожданный спин-офф «Форсажа», наконец, выходит на экраны. В центре сюжета — непримиримые враги спецагент Люк Хоббс и преступник Деккард Шоу, вынужденные объединиться в борьбе с общим врагом — террористом Брикстоном.

"Руслан и Людмила: Перезагрузка"

Кадр из фильма "Руслан и Людмила: Перезагрузка"

Бродячий артист Руслан влюбляется в девушку по имени Мила, даже не подозревая, что красавица — дочь киевского князя. Но возлюбленную юноши похищает колдун Черномор. Руслан отправляется на поиски принцессы, чтобы вернуть ее домой и доказать, что сила любви сильнее любой магии.

"Как отмыть миллион"

Кадр из фильма "Как отмыть миллион"

Скромный юноша Пьер-Поль обладает ученой степенью, но вынужден подрабатывать курьером. Доставляя очередную посылку, он волею судьбы первым оказывается на месте преступления и обнаруживает там огромную сумму денег. Пьер-Поль стоит перед нелегким выбором: одним махом решить все свои проблемы или отказаться от денег, но зато остаться в ладах с собственной совестью. А пока он принимает решение, за ним открывают охоту бандиты, да и полицейские не спускают с молодого человека глаз.

"Гив ми либерти"

Кадр из фильма "Гив ми либерти"

Абсурдную комедию режиссера Кирилла Михановского впервые показали публике в рамках конкурсной программы Двухнедельника режиссеров на Международном Каннском фестивале в 2019 году. Это безумная история о трех поколениях русской эмиграции, маргиналах и мелких аферистах, оказавшихся в одном автобусе, который едет на поминки.