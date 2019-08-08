Проклятье фильма «Десять негритят» 

В мире советского кинематографа есть множество картин, окутанных тайнами и мистикой. Но одной из самых загадочных считается кинолента Станислава Говорухина "Десять негритят".
Первый триллер СССР было решено снимать в Крыму. В доме, где находились главные герои, нетрудно узнать закрытое декорациями Ласточкино гнездо. Режиссер признавался, что атмосфера на съемочной площадке царила максимально дружелюбная. Своих актеров в шутку Говорухин называл "негритятами", а много лет спустя писал в мемуарах: "Сейчас уже многих "негритят" нет в живых". Вот только трагические события начались еще во время съемок фильма.
По сценарию героя Анатолия Ромашина сбрасывают со скалы в море. Разумеется, актер не стал бросаться с обрыва, на его месте был манекен. А вот изображать тонущего пришлось дублеру, из-за того что Ромашин по суеверным соображениям отказался играть собственную смерть. Актер будто предчувствовал что-то неладное. Когда начали снимать эту сцену, море сильно разбушевалось. В итоге каскадера бросило на скалы, он сильно разбил лицо и едва не погиб.
Неприятная участь поджидала и другого дублера — Александра Кайдановского. Его персонажа убивают выстрелом в сердце, после чего актер должен был упасть замертво. Но во время падения Кайдановский не рассчитал силы и сильно ударился о камни, лишь чудом не став инвалидом.
Стоит сказать, что злой рок настиг не только мужчин-дублеров. Чудовищная ситуация во время съемок произошла и с Татьяной Друбич, которая играла Веру Клейторн. После эпизода с повешением героини, актрису забыли снять с петли. И, несмотря на то, что она висела в довольно безопасном приспособлении, очень скоро Татьяна начала задыхаться, а снять веревку с шеи самостоятельно она не могла. Спасением для Друбич стала ее маленькая дочка, которая, услышав хрипы матери, тут же позвала на помощь.