Проклятье фильма «Десять негритят»

В мире советского кинематографа есть множество картин, окутанных тайнами и мистикой. Но одной из самых загадочных считается кинолента Станислава Говорухина "Десять негритят".

Первый триллер СССР было решено снимать в Крыму. В доме, где находились главные герои, нетрудно узнать закрытое декорациями Ласточкино гнездо. Режиссер признавался, что атмосфера на съемочной площадке царила максимально дружелюбная. Своих актеров в шутку Говорухин называл "негритятами", а много лет спустя писал в мемуарах: "Сейчас уже многих "негритят" нет в живых". Вот только трагические события начались еще во время съемок фильма.

По сценарию героя Анатолия Ромашина сбрасывают со скалы в море. Разумеется, актер не стал бросаться с обрыва, на его месте был манекен. А вот изображать тонущего пришлось дублеру, из-за того что Ромашин по суеверным соображениям отказался играть собственную смерть. Актер будто предчувствовал что-то неладное. Когда начали снимать эту сцену, море сильно разбушевалось. В итоге каскадера бросило на скалы, он сильно разбил лицо и едва не погиб.

Неприятная участь поджидала и другого дублера — Александра Кайдановского . Его персонажа убивают выстрелом в сердце, после чего актер должен был упасть замертво. Но во время падения Кайдановский не рассчитал силы и сильно ударился о камни, лишь чудом не став инвалидом.