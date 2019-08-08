Тарантино не будет снимать Царь-пушку в кино

Знаменитый режиссер приехал в Москву представить свой новый фильм "Однажды в… Голливуде". Кроме премьеры картины, он успел прогуляться по Кремлю, восхититься его сокровищами, в том числе и Царь-пушкой, а также пообщаться с прохожими и встретиться с журналистами.