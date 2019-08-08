Тарантино не будет снимать Царь-пушку в кино 

Знаменитый режиссер приехал в Москву представить свой новый фильм "Однажды в… Голливуде". Кроме премьеры картины, он успел прогуляться по Кремлю, восхититься его сокровищами, в том числе и Царь-пушкой, а также пообщаться с прохожими и встретиться с журналистами.
На пресс-конференции его спросили, мог бы он снять Царь-пушку в кино. Режиссер признался, что пушка произвела на него впечатление, и заметил, что ядра, которые лежат рядом с ней, вряд ли нее поместились. Но в кино он не сможет ее снять не поэтому. Режиссер ответил, что не слишком понимает ту эпоху и не представляет, в каком случае он взялся бы за фильм о Средневековье, и тут же предположил, что, например, Ридли Скотт справился бы с этой задачей гораздо лучше, чем он.