Что смотреть на этой неделе

Фото: Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

Кино по-прежнему остается важнейшим из искусств. Предлагаем вам свежую подборку фильмов для просмотра на выходных.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Фильм для поклонников «Игры престолов» и конкретно Джона Сноу . Кит Харингтон играет звезду популярного молодежного сериала, который должен скрывать некоторые детали своей личной жизни ради успеха. Его утешает только переписка с поклонником. Но преданная огласке, она круто меняет судьбы обоих.

«Ангел мой»

Мрачная драма рассказывает о Лиззи, которая пережила развод и гибель маленькой дочери при пожаре. Спустя семь лет рана все еще болит — героиня никак не может примириться с трагедией. Однажды она встречает девочку Лолу и начинает опекать ее как мать. Однако у Лолы есть настоящая мать, и такое поведение Лиззи ее пугает.

«Красивый бандит»

Французская комедия для ценителей европейского кино. Комиссар полиции предвкушает долгожданную пенсию, но буквально в последний момент ему приходится заняться дерзким похищением картины.

«Angry Birds 2 в кино»

Птицы и свиньи, еще недавно злейшие враги, должны объединиться, чтобы дать отпор глобальному похолоданию и его виновнице Зете.

«Голоса с того света»

Бразильский триллер смешивает две стихии Юной Америки — криминальную и оккультную. Стенио работает в морге большого города и его нелегко чем-то удивить. Даже разговорчивыми покойниками. Но однажды откровенность мертвецов дорого обойдется и Стенио, и его семье.

«Игла»