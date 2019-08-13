Как «Джентльмены удачи» стали советским кинохитом 

Смотрите видео и узнайте историю создания одного из самых популярных советских фильмов «Джентльмены удачи». Картина вышла в 1971 году и моментально стала хитом. Зрители смотрели её по нескольку раз, а всего в кинотеатрах фильм посмотрело 65 миллионов человек. «Джентльмены удачи» подарили нам массу крылатых фраз, которые цитируют и по сей день. Какое отношение имеет к ленте Георгий Данелия? Зачем на съёмках обрили верблюда? Что случилось с Раднэром Муратовым во время съёмок? Все подробности — в видео.
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