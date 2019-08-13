Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Видок: Охотник на призраков
Исторический, Приключение, Криминальный
Купить билет
BTS: Открой свою душу. Фильм
Документальный, Музыкальный
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Офелия
Мелодрама
Купить билет
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Соблазн
Триллер, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 100. Большой МУЛЬТпраздник!
Мультфильм
Купить билет

Как «Джентльмены удачи» стали советским кинохитом 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте историю создания одного из самых популярных советских фильмов «Джентльмены удачи». Картина вышла в 1971 году и моментально стала хитом. Зрители смотрели её по нескольку раз, а всего в кинотеатрах фильм посмотрело 65 миллионов человек. «Джентльмены удачи» подарили нам массу крылатых фраз, которые цитируют и по сей день. Какое отношение имеет к ленте Георгий Данелия? Зачем на съёмках обрили верблюда? Что случилось с Раднэром Муратовым во время съёмок? Все подробности — в видео.
Фильмы , Видео , Джентльмены удачи , Георгий Данелия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, почему Серов судится с Первым каналом
Стала известна дата премьеры третьего сезона «Короны»
Самбурская сменила имидж ради новой роли7
Начались съемки фильма про «Реальных пацанов»4
Нелепости телевидения конца восьмидесятых5
Видео
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Актеры
06:20
Самые острые фразы Адриано Челентано из кино
Актеры
01:32
За что русские разлюбили Депардье
Актеры
26:12
Как «Джентльмены удачи» стали советским кинохитом
Фильмы
06:36
Нелепости телевидения конца восьмидесятых
ТВ
10:25
Сериалы, на которые не жаль потратить время
Сериалы
10:01
Лучшие фильмы первой половины 2019 года
Фильмы
02:49
На ком женаты артисты из «Уральских пельменей»
Актеры ТВ
03:03
Почему звезда кино и «Ералаша» не снимается 30 лет
Актеры
44:14
Признание Токаревой об отношениях с Данелией
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
©