Российские комедии с ужасным юмором

Современные комедии сильно отличаются от советских. Тонкая ирония режиссеров сменилась шутками "в лоб". Кроме того, большая часть юмора стала "ниже пояса". Самое ужасное в том, что режиссеры, снявшие эти картины, продолжают работать над другими проектами. От осознания этой мысли становится страшно за российский кинематограф.

"Гитлер капут!" (2008)

Подобную комедию с секретными агентами в нацисткой Германии тоже сняли в России. Режиссеры додумались высмеять тему ВОВ и здесь пошутить "ниже пояса", выбрав на главную женскую роль Анну Семенович . Совершенно глупый юмор и неуместные вставки сделали картину только хуже. Тем войны, которая для многих семей воспринимается как трагедия, показалась почему-то режиссерам и сценаристам смешной, так, видимо, и родился этот несуразный и безвкусный фильм.

"Большая ржака" (2012)

Кадр из фильма "Большая ржака"

Действие сюжета разворачивается в провинциальном городке, вокруг небольшого телеканала. Три журналиста придумывают реалити-шоу, участники которого должны будут пройти квест и найти золото Колчака. Герои шоу настолько жадные, что отправляются в путь на машинах, кораблях и самолетах. В этом фильме высмеивается, в первую очередь, русский менталитет. И все бы ничего, если бы его снимали в другой стране, где люди подвержены стереотипам о пьянстве, хамстве и угрюмости русских. Но здесь режиссеры переплюнули сами себя и решили высмеять соотечественников.

"Взломать блогеров" (2016)

Кадр из фильма "Взломать блогеров"