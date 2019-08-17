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Российские комедии с ужасным юмором 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Гитлер капут!
Современные комедии сильно отличаются от советских. Тонкая ирония режиссеров сменилась шутками "в лоб". Кроме того, большая часть юмора стала "ниже пояса". Самое ужасное в том, что режиссеры, снявшие эти картины, продолжают работать над другими проектами. От осознания этой мысли становится страшно за российский кинематограф.

"Гитлер капут!" (2008)

Подобную комедию с секретными агентами в нацисткой Германии тоже сняли в России. Режиссеры додумались высмеять тему ВОВ и здесь пошутить "ниже пояса", выбрав на главную женскую роль Анну Семенович. Совершенно глупый юмор и неуместные вставки сделали картину только хуже. Тем войны, которая для многих семей воспринимается как трагедия, показалась почему-то режиссерам и сценаристам смешной, так, видимо, и родился этот несуразный и безвкусный фильм.

"Большая ржака" (2012)

Кадр из фильма "Большая ржака"
Действие сюжета разворачивается в провинциальном городке, вокруг небольшого телеканала. Три журналиста придумывают реалити-шоу, участники которого должны будут пройти квест и найти золото Колчака. Герои шоу настолько жадные, что отправляются в путь на машинах, кораблях и самолетах. В этом фильме высмеивается, в первую очередь, русский менталитет. И все бы ничего, если бы его снимали в другой стране, где люди подвержены стереотипам о пьянстве, хамстве и угрюмости русских. Но здесь режиссеры переплюнули сами себя и решили высмеять соотечественников.

"Взломать блогеров" (2016)

Кадр из фильма "Взломать блогеров"
Когда этот фильм только вышел, на него обрушился шквал критики. Самое интересное, что снял его довольно успешный режиссер Тимур Бекмамбетов. Действие ленты происходит на рабочем столе компьютера известной блогерши Саши Спилберг, где она общается со своими друзьями. Неожиданно их файлы начинает удалять неизвестный вирус, с которым они начинают бороться. Стоит отметить, что больше всего российских граждан возмутил бюджет фильма в 35 млн рублей. Картина явно рассчитана на узкую аудиторию детей дошкольного возраста, которые смотрят этих блогеров на YouTube.
Комментарии11
Фильмы , Гитлер капут! , Саша Спилберг , Анна Семенович , Тимур Бекмамбетов
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