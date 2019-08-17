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Как создавали машину времени из «Иван Васильевич меняет профессию» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Советская комедия "Иван Васильевич меняет профессию" вышла в 1973 году. Это был триумф режиссера Леонида Гайдая: третье место в прокате, 60,7 миллиона зрителей… Автор сценария к киноленте, Владлен Бахнов, был соседом Гайдая, поэтому он был написан дома у режиссера. А как появилась знаменитая машина времени инженера Тимофеева, вокруг которой крутится весь фильм? Кто придумал и сконструировал ее?
Перед съемками фильма Гайдай обратился в конструкторское бюро с просьбой разработать макет "машины времени" для киноленты. Шесть месяцев специалисты "изобретали" чудо-конструкцию, съемки уже подходили к концу, а "машины" все не было. И тут Гайдаю посоветовали обратиться к одному из специалистов на "Мосфильме" Вячеславу Почечуеву. Он работал художником-скульптором в "Руслане и Людмиле" и был известен как мастер на все руки. Однако бюджет киноленты поджимал из-за дефицита времени, а у Почечуева не было денег. Однако всего через два дня после переговоров художник принес новый проект. На листе ватмана было изображено чудо "перемещения во времени" с трубками, колбами, пружинами и проводами. Абстрактная конструкция сначала не понравилась съемочной группе: Гайдай чуть не упал в обморок, актриса Наталья Селезнева (Зина Тимофеева (Зинаида Михайловна, жена изобретателя Шурика) чуть не расплакалась, потому что съемки срывались… Автору пришлось попотеть, чтобы разрекламировать свой проект. В итоге режиссер сдался, ведь другого "изобретателя" искать было уже поздно.
Машину собрали очень быстро, в помощь Почечуеву дали двух слесарей. Со склада достали какой-то инвентарь, которые сохранился после "Соляриса" Андрея Тарковского. На стекольном заводе в Клину по спецзаказу изготовили колбы и трубки. Говорят, заказ был готов чуть ли не на следующий день, а расплатились за него водкой для некоего дяди Васи из продувного цеха. Потом накупили вспышек, реактивов и посуды для химических опытов, и чудо техники уже стояло в павильоне. Как только машина "заработала", в нее влюбилась вся съемочная группа. Необычное изобретение издавало таинственные звуки, красиво сверкало и булькало.
За свое изобретение Почечуев получил премию от "Мосфильма" — 40 рублей. В справке из бухгалтерии было написано: "Деньги выданы за изобретение машины времени", а название технического чуда даже не закавычили.
Комментарии
Фильмы , Машина , Иван Васильевич меняет профессию , Солярис , Машина времени , Андрей Тарковский , Леонид Гайдай , Наталья Селезнева
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