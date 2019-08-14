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Названа дата выхода на экраны фильма о Чернобыле от Козловского 

Рамблер 3 часа назад
Отечественная лента про аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году, производством которой занимается актер и режиссер Данила Козловский на пару с продюсером Александром Роднянским, будет, по словам создателей, одной из первых кинокартин о катастрофе, которая «предложит зрителям возможность плакать, переживать, а иногда даже смеяться». Козловский выступил в ленте в роли режиссера и исполнителя главной роли. Фильм был запущен в производство благодаря господдержке от Фонда кино. Рабочее название картины — "Когда падали аисты".
В пресс-релизе от создателей фильма, полученном СМИ, сообщается, что премьера ленты состоится 8 октября 2020 года. Съемки фильма завершились 12 августа, они проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. Бюджет фильма изначально составлял около 690 миллионов рублей. Съемки стартовали в середине мая, после того, как по телеэкранам всего мира с огромным успехом прошел мини-сериал "Чернобыль" от HBO.