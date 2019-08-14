Смотрите видео и узнайте об анимационном фильме, который стал самым кассовым в истории. Им оказалась полнометражная лента «Король Лев», которая вышла на экраны летом. К настоящему моменту он собрал в прокате уже боле 1 миллиарда долларов. Картина «Король Лев» — это ремейк одноимённого мультфильма 1994, который тоже стал одним из лидеров по кассовым сборам
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Анна
Боевик, Триллер
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Видок: Охотник на призраков
Исторический, Приключение, Криминальный
BTS: Открой свою душу. Фильм
Документальный, Музыкальный
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Офелия
Мелодрама
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Соблазн
Триллер, Драма
Самая кассовая анимационная лента в истории кино
Фильмы , Видео , Король Лев
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