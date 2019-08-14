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Самая кассовая анимационная лента в истории кино 

Рамблер 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте об анимационном фильме, который стал самым кассовым в истории. Им оказалась полнометражная лента «Король Лев», которая вышла на экраны летом. К настоящему моменту он собрал в прокате уже боле 1 миллиарда долларов. Картина «Король Лев» — это ремейк одноимённого мультфильма 1994, который тоже стал одним из лидеров по кассовым сборам
Фильмы , Видео , Король Лев
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