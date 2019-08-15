Про экипаж севшего в подмосковном поле лайнера снимут фильм

Экипаж Аirbus А-321, который совершил жесткую посадку на одном из подмосковных полей 15 августа, нужно наградить и снять о нем фильм. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич , передает "РИА Новости".

Малькевич предлагает поручить это Минкульту в следующем году, выделив на киноленту деньги. По его словам, в советской истории "есть похожая героическая ситуация со счастливым концом".

Лайнер А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" , выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле в Раменском городском округе Подмосковья. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете в двигатель воздушного судна попала стая птиц, что привело к перебоям. По данным Минздрава России, в результате ЧП были госпитализированы 23 человека, среди которых 9 детей.

Самолет посадили командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Они были отстранены от полетов до окончания проверки, заявили в авиакомпании "РИА Новости".