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Про экипаж севшего в подмосковном поле лайнера снимут фильм 

Рамблер 5 часов назад
Экипаж Аirbus А-321, который совершил жесткую посадку на одном из подмосковных полей 15 августа, нужно наградить и снять о нем фильм. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает "РИА Новости".
Малькевич предлагает поручить это Минкульту в следующем году, выделив на киноленту деньги. По его словам, в советской истории "есть похожая героическая ситуация со счастливым концом".
Лайнер А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле в Раменском городском округе Подмосковья. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете в двигатель воздушного судна попала стая птиц, что привело к перебоям. По данным Минздрава России, в результате ЧП были госпитализированы 23 человека, среди которых 9 детей.
Самолет посадили командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Они были отстранены от полетов до окончания проверки, заявили в авиакомпании "РИА Новости".
Фото: Соцсети
Комментарии3
Фильмы , Видео , Александр Малькевич , Общественная палата России , Минкультуры , Уральские авиалинии , РИА Новости
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