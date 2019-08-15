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7 советских киноцитат о взаимоотношении гражданина и государства 

Рамблер 2 часа назад
В любимых всеми россиянами классических советских кинокомедиях встречается много запоминающихся афоризмов об отношениях гражданина с государством.

А не будут брать — отключим газ!

Сказано героиней Нонны Мордюковой, играющей управдома в комедии "Бриллантовая рука" (1968), в ответ на вопрос, что делать, если жильцы откажутся брать билеты государственной лотереи.

Наши люди в булочную на такси не ездят!

И снова домуправша из "Бриллиантовой руки" коротко и ясно объясняет правила жизни настоящего советского человека.

Не читайте до обеда советских газет

Такой совет дает профессор-медик своему помощнику в "Собачьем сердце" (1988).

С таким счастьем — и на свободе!

Золотой теленок (1968). Авантюрист Остап Бендер завуалировано угрожает подпольному миллионеру Корейко.

Я мзду не беру, мне за державу обидно

"Белое солнце пустыни" (1970). Бывший таможенник Верещагин в исполнении Павла Луспекаева отказывается от взятки из рук бандитов.

Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются

Квартирный вор и жулик "князь Милославский" в исполнении Леонида Куравлева занимается международной дипломатией в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

Кто не работает, тот ест. Учись, студент!

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965): мелкий хулиган и пьяница, отправленный на принудительные работы на 15 суток, нагло ведет себя и не выказывает никакого желания трудиться на пользу стране.
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Фильмы , Видео , Собачье сердце , Иван Васильевич меняет профессию , Бриллиантовая рука , Остап Бендер , Павел Луспекаев , Нонна Мордюкова
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