В любимых всеми россиянами классических советских кинокомедиях встречается много запоминающихся афоризмов об отношениях гражданина с государством.
А не будут брать — отключим газ!
Сказано героиней Нонны Мордюковой, играющей управдома в комедии "Бриллантовая рука" (1968), в ответ на вопрос, что делать, если жильцы откажутся брать билеты государственной лотереи.
Наши люди в булочную на такси не ездят!
И снова домуправша из "Бриллиантовой руки" коротко и ясно объясняет правила жизни настоящего советского человека.
Не читайте до обеда советских газет
Такой совет дает профессор-медик своему помощнику в "Собачьем сердце" (1988).
С таким счастьем — и на свободе!
Золотой теленок (1968). Авантюрист Остап Бендер завуалировано угрожает подпольному миллионеру Корейко.
Я мзду не беру, мне за державу обидно
"Белое солнце пустыни" (1970). Бывший таможенник Верещагин в исполнении Павла Луспекаева отказывается от взятки из рук бандитов.
Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются
Квартирный вор и жулик "князь Милославский" в исполнении Леонида Куравлева занимается международной дипломатией в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).
Кто не работает, тот ест. Учись, студент!
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965): мелкий хулиган и пьяница, отправленный на принудительные работы на 15 суток, нагло ведет себя и не выказывает никакого желания трудиться на пользу стране.