Какой была реальная история за фильмом «Достояние республики»

Сюжет вертится вокруг коллекции искусства, которую в 1918 году бывший учитель фехтования по кличке Маркиз (Миронов) помогает похитить из особняка князя Тихвинского. По следам за спешащим к границе Маркизом следует молодой красный сыщик Макар Овчинников (Табаков). В конце фильма коллекция попадает в музей, принадлежащий молодой российской социалистической республике. Маркиз благородно гибнет.