"Достояние республики" — это двухсерийный приключенческий фильм 1971 года режиссёра Владимира Бычкова, события в котором разворачиваются на фоне Гражданской войны в России. Главные роли сыграли Андрей Миронов, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев и Спартак Мишулин. За первый год на картину было продано 47,14 млн билетов — хотя литературная часть картины хромала, звездный состав актеров, лихие трюки и романтические песни обеспечили ленте бешеную популярность.
Сюжет вертится вокруг коллекции искусства, которую в 1918 году бывший учитель фехтования по кличке Маркиз (Миронов) помогает похитить из особняка князя Тихвинского. По следам за спешащим к границе Маркизом следует молодой красный сыщик Макар Овчинников (Табаков). В конце фильма коллекция попадает в музей, принадлежащий молодой российской социалистической республике. Маркиз благородно гибнет.
Сценарий фильма был создан Исаем Кузнецовым и Авениром Заком. Оба они родились в революционные годы (1916 и 1919) и были хорошо знакомы с ранней советской историей. Хотя все персонажи фильма, включая романтического красавца Маркиза, являются выдуманными, в основе сюжета лежат реальные события — национализация культурных ценностей, принадлежавших дворянам и другим богатым людям "старой России", новой большевицкой властью. Уже в 2018 нарком внешней торговли Леонид Красин попытался наладить торговлю "прихватизированными" произведениями искусства за твердую валюту. В 1923-24 годах прошли первые аукционы, на которых распродавали извлеченные из музейных запасников артефакты.